Trump îl acuză pe Soros că a finanțat protestele "Fără regi" din SUA

Președintele american Donald Trump a reluat duminică criticile la adresa protestelor desfășurate sâmbătă în SUA, sub sloganul "Fără regi" , susținând că acestea ar fi fost finanțate inclusiv de miliardarul George Soros, potrivit agenției dpa, conform Agerpres.

La bordul aeronavei prezidenţiale Air Force One, Trump a declarat că demonstranţii "nu sunt reprezentativi pentru această ţară", iar toate bannerele noi de la manifestaţii au fost plătite probabil de Soros şi "alţi nebuni de extremă stângă". "Se pare că aşa a fost. Verificăm", a adăugat el.

Deşi la proteste au participat în total în SUA circa şapte milioane de oameni, preşedintele a apreciat că mişcarea a fost "foarte mică; foarte ineficientă". El a folosit o expresie oarecum ambiguă - "whacked out" - despre manifestanţi, care poate fi interpretată fie în sensul că aceştia erau sub influenţa unor droguri sau a alcoolului, fie în sensul că erau bizari.

Trump a recurs - din nou, ca şi la întâlnirea de vineri cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, conform unor relatări ale presei - la un limbaj cu note vulgare, insistând: "Nu sunt rege. Îmi rup cocoaşa muncind să fac ţara noastră măreaţă". (N. red.: traducerea redă doar sensul expresiei folosite de preşedinte, "working my ass off", însă aceasta conţine literal un termen vulgar cu sensul de "şezut").

