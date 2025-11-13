Președintele sirian Ahmad al-Sharaa a vizitat Casa Albă într-o întâlnire fără precedent cu președintele american Donald Trump. Liderul american l-a întâmpinat călduros, i-a oferit cadou un flacon din parfumul său și a glumit cu el, întrebându-l, spre surprinderea tuturor, câte soții are.

Trump l-a dat cu parfum pe președintele sirian și l-a întrebat câte soții are: "Cu voi nu se știe niciodată" - Profimedia Images

Pentru a evita întrebările jurnaliștilor despre trecutul său ca lider jihadist, președintele sirian Ahmad al-Sharaa a intrat la Casa Albă printr-o intrare laterală. O înregistrare video arată însă că Donald Trump l-a întâmpinat cu prietenie, scrie The Telegraph.

"Acesta este un parfum de bărbați", i-a spus Trump, scoțând capacul auriu al unei sticle din colecția sa personală și pulverizând parfumul pe al-Sharaa, vizibil reținut. "Este cel mai bun parfum. OK?"

Trump a menționat că a pregătit un cadou asemănător și pentru soția liderului sirian și a glumit: "Câte soții aveți? Una?"

Când al-Sharaa a confirmat râzând că are doar o soție, Trump l-a lovit prietenește pe braț și a spus: "Cu voi nu se știe niciodată". Această glumă, referitoare la posibilitatea, conform Islamului, de a avea până la patru soții, a creat o atmosferă mult mai relaxată decât ultima dată când al-Sharaa a fost oaspete în SUA, fiind atunci deținut la faimoasa închisoare Abu Ghraib din Irak.

Vizită fără precedent în SUA

Vizita lui al-Sharaa la Washington a fost parte dintr-o strategie de imagine. Mesajul său este că forțele rebele, inclusiv gruparea sa Hayat Tahrir al-Sham, nu mai reprezintă o amenințare pentru Occident după înlăturarea regimului lui Bashar al-Assad. Întâlnirea a stârnit însă controverse în rândul susținătorilor conservatori.

Oficialii Casei Albe au impus măsuri deosebite de securitate pentru această vizită. Președintele sirian nu a avut parte de tradiționala limuzină, de drapele, gardă de onoare sau de strângerea de mână la intrarea în West Wing. În schimb, mașina sa a fost observată la o intrare laterală, folosită în mod obișnuit de oficialii de securitate sau membri ai Congresului pentru întâlniri secrete.

Trump a refuzat, de asemenea, ca întâlnirea din Biroul Oval să fie filmată, spre deosebire de alte ocazii în care obișnuia să discute cu jurnaliștii în prezența camerelor. Întâlnirea de luni de la Washington a fost prima de acest fel între preşedinţii Statelor Unite şi Siriei de la proclamarea independenţei Siriei faţă de Franţa în 1946, potrivit The Associated Press.

Al-Sharaa a dat jos regimul al-Assad în urmă cu aproape un an. Ulterior, noul lider sirian a depus eforturi să se distanţeze de trecutul său jihadist. El a anunţat că vrea să reconstruiască şi să reunifice Siria, scrie NBC News.

