Trump nu crede că Ucraina ar câştiga războiul cu Rusia: "Războiul e un lucru foarte ciudat"

Președintele american Donald Trump a declarat că este sceptic în privința șanselor Ucrainei de a învinge Rusia în război, deși nu a exclus în totalitate această posibilitate, transmite marți agenția dpa, conform Agerpres.

Într-o apariţie luni alături de prim-ministrul australian Anthony Albanese, aflat în vizită la Washington, Donald Trump a fost întrebat despre o declaraţie pe care a făcut-o acum aproximativ o lună, când a afirmat că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, ar putea să îşi recupereze teritoriile ocupate de Rusia.

"Încă ar putea să câştige. Nu cred că o vor face, dar tot ar putea să câştige. Nu am spus niciodată că vor câştiga. Am spus că ar putea câştiga", a declarat Trump luni.

"Războiul e un lucru foarte ciudat", a continuat el. "Se întâmplă multe lucruri rele. Se întâmplă multe lucruri bune", a mai spus liderul de la Casa Albă.

În weekend, Trump a declarat că linia frontului ar trebui îngheţată pentru a pune capăt războiului, ceea ce ar include divizarea regiunii estice Donbas. Financial Times, citând surse care au dorit să li se păstreze anonimatul, a relatat că preşedintele american l-ar fi îndemnat pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, în timpul întâlnirii lor de vineri de la Washington, să renunţe la întregul Donbas pentru a opri conflictul.

O astfel de mişcare i-ar permite preşedintelui rus Vladimir Putin să atingă unul dintre obiectivele sale cheie în războiul pe care l-a început în februarie 2022.

Întrebat duminică dacă i-a spus lui Zelenski că ar trebui să cedeze Donbasul Rusiei, Trump a răspuns: "Nu. Nu am discutat niciodată despre asta".

Dar într-un interviu difuzat în aceeaşi zi de Fox News, Trump a spus că Putin va "lua ceva".

Descriind zonele din Ucraina pe care le-a ocupat Rusia drept "proprietate", el a adăugat: "Adică, s-au luptat, şi el are o mulţime de proprietăţi".

Trump se pregăteşte pentru o posibilă întâlnire cu Putin la Budapesta, mai aminteşte dpa.

