Trump, ovaționat în Parlamentul israelian. A primit cadou o statuetă din aur cu un porumbel al păcii

Președintele SUA, Donald Trump, a fost primit cu ovaţii în Parlamentul israelian (Knesset). Printre cei care l-au aplaudat s-au numărat premierul Benjamin Netanyahu, președintele Isaac Herzog, precum și zeci de membri ai parlamentului. A fost aplaudat inclusiv de o delegație americană numeroasă, în care se află și fiica sa, Ivanka Trump.

Zi istorică în Orientul Mijlociu. Gruparea Hamas a eliberat ostaticii din Fâşia Gaza, după mai bine de doi ani de conflict. Cei 20 de oameni care au rămas în viaţă au fost predaţi Crucii Roşii, au fost lăsaţi să-şi sune familiile şi au sărbătorit în avans eliberarea. Bucurie este şi în cealaltă tabără. Mii de palestinieni îşi aşteaptă rudele ce vor fi eliberate din închisorile israeliene.

Israel şi Hamas au lăsat jos armele după mai bine de 2 ani de conflict

În Tel Aviv, Piaţa Ostaticilor, un simbol în memoria celor ce au fost răpiţi sau au murit în captivitate, s-a transformat într-un loc al bucuriei. Mii de oameni au început să danseze la auzul veştii că cei 20 de ostatici sunt teferi după 737 de zile de captivitate. "Veniți acasă, veniți cu toții acasă, vă iubesc. Slavă Domnului că războiul s-a terminat. Războiul s-a terminat. Veniți acasă, voi sunteți viața mea. Veniți acasă. Nu mai e război!", a mărturisit ruda unui ostatic.

"Sunt atât de bucuroasă. L-am văzut pe Elkana prin apel video. Sora mea a vorbit cu el și este foarte emoționantă. El spune că se ține pe picioare, zâmbește și că i-a spus: "Mamă, sunt bine, sunt bine"", a povestit o altă rudă.

La schimb, Israelul va elibera din închisori aproape 2 mii de palestinieni, printre care 250 de persoane condamnate pe viaţă. Mii de oameni îşi aşteaptă apropiaţii la spitalul Nasser din Gaza, singurul rămas în picioare din regiunea devastată de război. În semn de mulţumire, Trump a fost întâmpinat cu un banner gigantic de-a lungul plajei din Tel Aviv.

"Toată lumea se bucură în acelaşi timp. Nu s-a întâmplat asta până acum. De obicei, dacă unul se bucura, celălalt nu o făcea", a declarat liderul american. Pe aeroportul Ben Gurion, preşedintele american a fost primit cu onoruri militare şi covor roşu de către premierul Benjamin Netanyahu şi președintele Isaac Herzog

Trump a mers la parlamentul israelian, unde liderul american a semnat cartea de oaspeţi şi a primit un cadou o statuie de aur cu porumbel al păcii. În Knesset a fost ovaţonat. Amir Ohana, președintele parlamentului israelian l-a numit pe președintele Trump "un colos care va rămâne în istorie" și "un gigant al istoriei evreiești", potrivit The Times of Israel.