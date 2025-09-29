Trump permite Ucrainei să lovească Rusia cu armament american. Reacția Kremlinului la scenariul Tomahawk

Președintele american Donald Trump le-a dat ucrainenilor permisiunea de a folosi armament american pentru a ataca ținte din Rusia, a declarat trimisul special al SUA pentru Ucraina, generalul Keith Kellogg. Cu toate acestea, decizia finală îi aparține lui Donald Trump, în funcție de situație.

Donald Trump îl salută pe Vladimir Putin pe pista bazei militare Richardson din Anchorage, Alaska, 15 august 2025 - Profimedia

Washingtonul a autorizat cazuri specifice în care Ucraina poate desfășura atacuri cu rază lungă de acțiune pe teritoriul Rusiei, a declarat duminică trimisul special al lui Trump pentru Ucraina, generalul Keith Kellogg, într-un interviu pentru Fox News.

"Răspunsul este da, puteți lovi în profunzime, nu există sanctuare", a răspuns Kellogg, întrebat dacă aceasta este poziția președintelui Donald Trump cu privire la desfășurarea de atacuri adânc pe teritoriul Rusiei. Decizia finală în legătură cu astfel de atacuri îi revine lui Trump, de la caz la caz, a precizat Kellogg.

Este mai important ca niciodată "să nu facem o greșeală" atunci când confruntăm Moscova, a spus Kellogg, adăugând că provocările Moscovei reprezintă "o problemă globală și trebuie să reacționăm în consecință".

În condițiile în care Rusia continuă să preseze pe linia frontului, cu progrese mici și pierderi mari, Kellogg a subliniat că Moscova nu își atinge obiectivele în războiul împotriva Ucrainei. "Rusia nu câștigă acest război. Dacă ar fi câștigat, ar fi fost la Kiev, în Odesa, ar fi trecut peste Nipru", a spus el.

Pe măsură ce Ucraina își dezvoltă propriile rachete și drone cu rază lungă, Kievul continuă să se bazeze pe arme furnizate de aliați. Atacurile în Rusia cu astfel de arme necesită o autorizație din partea țării care livrează respectivele sisteme, aminteşte Kyiv Independent.

Washingtonul discută furnizarea de arme suplimentare Kievului

Președintele Volodimir Zelenski i-ar fi cerut lui Trump, în cadrul unei întâlniri de săptămâna trecută, în marja Adunării Generale a ONU, să furnizeze Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune.

"Acesta este unul dintre motivele pentru care cred că, săptămâna trecută - și acest lucru a fost confirmat - președintele Zelenski i-a cerut președintelui Trump să dea Ucrainei rachete Tomahawk", a spus Kellogg, adăugând că decizia finală nu a fost încă luată.

SUA "analizează" posibilitatea de a furniza Kievului acest tip de rachete, în condițiile în care Moscova continuă să refuze negocieri bilaterale sau trilaterale mediate de Trump, a confirmat duminică şi vicepreședintele american JD Vance.

Reacţia Kremlinului, la posibila livrare de rachete Tomahawk către Ucraina

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni că Moscova a luat act de afirmațiile Washingtonului privind posibilele livrări de rachete Tomahawk către Ucraina și analizează cu atenție aceste planuri. El a subliniat că rămâne esențial de clarificat cine ar urma să direcționeze și să lanseze aceste rachete de pe teritoriul ucrainean - forțele americane sau armata ucraineană. Totodată, Peskov a adăugat că nu există o armă minune care să poată schimba radical situația de pe front în favoarea Kievului.

