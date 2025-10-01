Trump pregătește un "băţ" să-l pedepsească pe Putin, crede preşedintele Finlandei

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, prieten apropiat cu Donald Trump după ce s-au întâlnit pe terenul de golf, crede că Statele Unite vor lua în curând măsuri dure împotriva liderului rus Vladimir Putin, scrie Politico .

"După ce am văzut că "morcovul" rareori funcționează cu rușii, acum s-a trecut la etapa băţului. Întrebarea este cât de mare va fi acest 'băţ'", a declarat Stubb pentru POLITICO, la Helsinki.

Un susținător ferm al Ucrainei în fața invaziei ruse, Stubb s-a arătat încurajat de criticile publice tot mai ferme la adresa lui Putin venite în ultimele două săptămâni din partea lui Trump și a unor oficiali americani.

Declarațiile sale contrastează cu scepticismul unor lideri europeni, care încă privesc cu rezervă promisiunile lui Trump că Ucraina ar putea "recuceri" toate teritoriile pierdute. Totuși, Stubb susține că are o înțelegere mai bună a modului în care gândește Trump, dată fiind relația lor apropiată. Întrebat cu ce fel de "bâtă" l-ar putea lovi Trump pe Putin, președintele finlandez a glumit: "Probabil cu o crosă de golf".

"Președintele Trump lucrează, dacă nu zi și noapte, atunci în fiecare zi pentru a încerca să pună capăt războiului. Are 14 crose în geantă", a adăugat Stubb, sugerând că SUA au mai multe opțiuni la dispoziție, de la sancțiuni suplimentare și tarife mai mari, până la utilizarea arsenalului militar american capabil să lovească adânc în teritoriul Rusiei.

"Nu trebuie să citești The Art of the Deal ca să înțelegi cum negociază Trump. Este neconvențional, dar orientat spre rezultate. Dacă, după summitul din 15 august din Alaska, Putin va continua să ucidă civili în Ucraina, președintele Trump va reacționa pe bună dreptate", a spus Stubb, care se descrie drept "un optimist realist".

Sprijin pentru Ucraina

În privința Europei, Stubb a subliniat că aderarea Ucrainei la UE trebuie accelerată, chiar și prin ocolirea vetoului premierului ungar Viktor Orbán. "Orice mecanism care oferă mai multă flexibilitate și mai puține blocaje este binevenit. Apartenența Ucrainei la Uniunea Europeană are o importanță strategică. Cu cât se întâmplă mai repede, cu atât mai bine", a spus el.

Președintele finlandez a sprijinit și planul Comisiei Europene de a folosi aproximativ 170 de miliarde de euro din activele rusești înghețate pentru a finanța împrumuturi destinate Ucrainei, bani care ar urma să fie returnați doar dacă Rusia plătește despăgubiri de război. "Ideea este ingenioasă și sunt încrezător că va funcționa", a adăugat Stubb.

Poziția față de Orientul Mijlociu

Referindu-se la conflictul din Gaza, Stubb a spus că acesta este diferit de războiul din Ucraina, dar a comparat Israelul cu Rusia în privința încălcării dreptului internațional. "A mers Israel prea departe, așa cum a făcut Rusia? Răspunsul este da", a conchis liderul finlandez.

