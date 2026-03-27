Furioși că Putin câștigă de pe urma războiului din Iran, ucrainenii s-au răzbunat atacând porturile Rusiei

Furioşi că americanii au ridicat din sancțiunile petroliere impuse Rusiei și că Moscova câștigă de pe urma exploziei prețului la petrol din cauza războiului din Iran, ucrainenii au atacat în această săptămână de mai multe ori și lovind puternic porturile de unde rușii exportă masiv produse petroliere: Primorsk şi Ust-Luga de la Marea Baltică şi Novorossiisk, de la Marea Neagră.

Moscova și-a dublat, în ultima lună, veniturile din exporturile de petrol şi gaze, al căror preț a explodat în urma războiului lansat de SUA și Israel împotriva Iranului. Însă Ucraina a încercat să-i taie acest avantaj, atacând porturile rusești prin care petrolul este exportat. Ucrainenii au lansat un val de atacuri cu drone cu rază lungă de acțiune pentru a lovi porturile de la Marea Baltică, în special Primorsk și Ust-Luga. Rezultatul? Incendii de amploare, echipamente distruse, iar încărcările de petrol sunt întârziate sau oprite.

Potrivit calculelor Bloomberg, Primorsk și Ust-Luga gestionau aproximativ 45% din exporturile maritime de țiței ale Rusiei, adică 1,72 milioane de barili pe zi. Asta nu înseamnă că această capacitate a fost afectată integral. Deși atacurile Kievului au perturbat o parte semnificativă din capacitate, impactul este așteptat să fie unul limitat, relatează Bloomberg, citând surse aflate la curent cu situația. Experiența din ultimii doi ani, când Ucraina a atacat în mod constant rafinăriile și porturile prin care Rusia exportă petrol, arată că rușii au reparat relativ rapid daunele.

În plus, chiar dacă prețul petrolului va scădea, pe termen lung Rusia este poziționată să fie avantajată în continuare, deoarece poziția Moscovei la negocierile de preț cu China, India și alți cumpărători este acum mult mai puternică, a declarat un oficial pentru Bloomberg. Concret, războiul împotriva Iranului a schimbat atitudinea statelor din regiune față de exporturile de hidrocarburi rusești, iar Rusia profită de pe urma acestui lucru.

Potrivit calculelor The Telegraph, Putin câștigă acum cel puțin 760 de milioane de dolari pe zi din petrol şi gaze iar veniturile Rusiei din energie pe tot anul ar putea depăși estimările inițiale cu peste 60%. Principalul tip de țiței rusesc, Urals, a ajuns la un maxim al ultimilor patru ani. Potrivit calculelor Bloomberg, Moscova ar putea încasa aproximativ 150 de milioane de dolari pe zi din exporturile de petrol prin porturile baltice Primorsk și Ust-Luga.

Ca să limiteze creșterea prețului petrolului, Washingtonul a ridicat unele sancțiuni asupra petrolului rusesc transportat pe mare, iar companiile din India sunt dispuse să plătească un preț mai mare pentru țițeiul rusesc, pentru prima dată de la începutul războiului din Ucraina. Chiar și petrolul rusesc care nu a fost încă livrat a ajuns să fie tranzacționat la aproape 90 de dolari barilul, cu mult peste media de 59 de dolari pe baza căreia a fost construit bugetul Rusiei pentru acest an. Acest lucru a stârnit îngrijorări în rândul oficialilor europeni privind câștigurile pe termen scurt ale Moscovei.

Kievul atacă de aproape doi ani infrastructura energetică a Rusiei, de la rafinării la unități de producție și terminale de export, pentru a lovi încasările Kremlinului, în condițiile în care negocierile de pace bat pasul pe loc. Acum, Ucraina lovește porturile din Marea Baltică, care sunt esențiale pentru export, iar aceste lovituri s-ar putea dovedi mai dureroase decât cele de până acum.

La Ust-Luga, cu o capacitate de export de 500.000 și 600.000 de barili pe zi, livrările au fost oprite complet după atac. Dronele au lovit instalațiile companiei Novatek, au ars rezervoare și echipamente de încărcare. La Primorsk, cu o capacitate de export de 800.000 și 900.000 de barili de țiței pe zi, a izbucnit un incendiu la rezervoarele de combustibil, dar portul și-a reluat activitatea după câteva zile.

Nu este clară amploarea pagubelor aduse infrastructurii, precum și cât de mari sunt perturbările fluxurilor de combustibil, inclusiv motorină. Vicepremierul Alexander Novak a spus că Rusia va folosi rute diversificate pentru exportul de țiței, inclusiv conducta Siberia de Est - Oceanul Pacific, care duce la portul Kozmino (lângă Vladivostok), rute prin Kazahstan, precum și terminale maritime de la Marea Neagră.

Cât de mult va beneficia Rusia de prețurile mai mari ale țițeiului depinde de capacitatea sa de a exporta și de durata impactului războiului din Orientul Mijlociu asupra pieței. Fiecare creștere cu 1 dolar a prețului petrolului aduce aproximativ 100 de miliarde de ruble (1,2 miliarde de dolari) venituri anuale la bugetul de stat, potrivit lui Serghei Konigin, economist-șef la Sinara Bank.

Kremlinul rămâne precaut, considerând că scumpirea petrolului este temporară."Trebuie să rămânem prudenți. Dacă piețele evoluează astăzi într-o direcție, mâine ar putea evolua în sens opus", le-a spus Vladimir Putin oamenilor de afaceri ruși la o întâlnire de joi.

