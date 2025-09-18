Trump, primit ca un împărat de regele Charles. De ce a stat lângă Prinţesa Kate la banchet

Donald Trump a fost primit ca un rege la dineul de la Castelul Windsor. Regele Charles l-a lăudat pe liderul de la Casa Albă pentru implicarea sa în conflictele din lume şi, la rândul său, Trump le-a mulţumit pentru primirea călduroasă. Pe timpul zilei, preşedintele american şi soţia lui au fost plimbaţi cu caleaşca de monarhul britanic.

Donald Trump a păşit în grandioasa sală St. George din Castelul Windsor alături de Regele Charles, iar, la masă, a avut-o în dreapta pe prinţesa Kate. Primul care a luat cuvântul a fost monarhul britanic care a lăudat implicarea liderul de la Casa Albă în găsirea unor soluţii pentru conflictele din lume.

La rândul său, Trump a spus că este o onoare să fie primul președinte american aflat pentru o a doua vizită de stat în Marea Britanie şi a glumit spunând că speră ca aceasta să fie ultima dată când se creează un astfel de precedent. "Împreună, am făcut mai mult bine pentru umanitate decât oricare alte două ţări din toată istoria. Împreună trebuie să apărăm moştenirea excepţională care ne face cine suntem şi trebuie să continuăm să susţinem valorile poporului".

Melania Trump, în centrul atenţiei

Donald Trump a fost îmbrăcat elegant, însă toate privirile s-au îndreptat către prima doamnă care a ales o rochie îndrăzneaţă, galbenă, cu umerii goi, la care a asortat o curea lată roz. Şi meniul a fost pe măsură.

Oaspeţii s-au bucurat la felul principal de ballotine de pui de Norfolk, învelit în dovlecei, cu sos infuzat cu cimbru şi, la desert, s-au îndulcit cu înghețată de vanilie cu sorbet de zmeură și prune Victoria coapte. Liderul american a stat între regele Charlies şi prinţesa Kate. Potrivit protocolului, la dineurile de stat, invitatul de onoare stă lângă Rege sau lângă Prințul/Prințesa de Wales, nu neapărat lângă Regina Consoartă. Un invitat neaşteptat a fost Rupert Murdoch, magnatul dat în judecată de președintele american.

Pe timpul zilei, imnul Statelor Unite a fost intonat la Castelul Windsor, imediat după cel al regelui. Donald Trump a trecut, în centrul atenţiei, în faţa celei mai mari Gărzi de onoare din ultimii 500 de ani. Devenit diplomatul şef al ţării pentru o zi, Regele Charles i-a lăsat întâietate oaspetelui la inspecţie, dar i-a atras atenţia, în glumă, să nu se taie în sabia ofiţerului comandant.

Preşedintele american, primit cu fast la Windsor

Preşedintele american a fost primit cu fast şi de ceilalţi membri ai familiei regale. Elicopterul lui, care a întârziat 20 de minute, a fost aşteptat la aterizare de Prinţul William şi soţia lui, Kate. "Eşti atât de frumoasă", i-a spus miliardarul de la Casa Albă viitoarei regine. A urmat apoi o plimbare cu caleaşca regală, în compania Regelui Charles, de-a lungul unui traseu străjuit de gărzi, din mai multe regimente ale armatei britanice.

Un moment pe care Trump îl aştepta de mult. "Nu au folosit niciodată Castelul Windsor pentru asta. Folosesc Palatul Buckingham și nu vreau să spun că unul e mai bun decât celălalt, dar se spune că Windsor este cel mai bun, nu?"

Prima Doamnă a Americii a călătorit alături de Regina Camilla, în a doua caleaşcă. Melania a purtat o pălărie mov cu boruri largi, care îi ascundea în mare parte fața, şi un costum gri închis elegant, creaţia casei Dior. Culoarea pălăriei s-a asortat cu cea a cravatei preşedintelui, în semn de susţinere, potrivit specialiştilor.

Regina Camilla a ales o rochie albastru safir, iar Kate o ţinută burgundiu, ambele făcute de designeri locali. După primire, oaspeţii au fost invitaţi la un prânz, iar apoi au asistat la un zbor al avioanelor de luptă.

Ziua de astăzi este rezervată deciziilor economice. Statele Unite şi Marea Britanie vor semna un acord pentru construirea a două reactoare nucleare şi unul în domeniul tehnologiei, care va aduce investiţii de peste 30 de miliarde de lire sterline şi 5.000 de noi locuri de muncă. Între timp, aproximativ 5.000 de oameni au ieşit în stradă în Londra pentru a-şi arăta nemulţumirea faţă de vizita lui Trump.

