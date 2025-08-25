Președintele american Donald Trump a răspuns afirmativ luni la întrebarea unui reporter dacă a vorbit cu liderul rus Vladimir Putin de la summitul său de la Casa Albă de acum o săptămână cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni, relatează AFP, citat de Agerpres.

- Trump recunoaşte că l-a sunat pe Putin după ce a vorbit cu Zelenski şi înainte să discute cu liderii Europei - Casa Albă

"Cred că vom pune capăt războiului", a declarat președintele SUA, fără a oferi mai multe detalii, în contextul în care planul său de a-i reuni pe președinții Rusiei și Ucrainei în jurul aceleiași mese pare să fi stagnat. Trump a mai spus, conform Reuters, că nu a discutat despre garanții specifice de securitate pentru Ucraina și a reafirmat angajamentul SUA de a sprijini Kievul.

Trump, despre ezitarea lui Putin de a-l întâlni pe Zelenski: "Nu-l place"

Potențialele garanții de securitate pentru Ucraina reprezintă un obstacol major în calea încheierii războiului Rusiei în Ucraina. De asemenea, liderul de la Casa Albă a declarat că, în timpul întâlnirii sale de la 15 august cu Vladimir Putin din Alaska, cei doi lideri au discutat despre limitarea dimensiunii arsenalului nuclear masiv al țărilor lor odată ce criza din Ucraina va fi rezolvată.

"Am dori să denuclearizăm. Este prea multă putere, și am vorbit și despre asta. Face parte din asta, dar trebuie să terminăm războiul", le-a declarat Trump reporterilor adunați în Biroul Oval. Întrebat de ce Putin pare reticent să se întâlnească cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Trump a răspuns: "Pentru că nu-l place".

