Casa Albă a postat o fotografie în această seară cu preşedintele Donald Trump, vorbind pe difuzor cu preşedintele rus Vladimir Putin în interiorul Biroului Oval, relatează CNN, citat de news.ro.

- Momentul în care Trump îl pune pe "speaker" pe Putin, în Biroul Oval, înaintea întâlnirii cu liderii europeni - Casa Albă

Trump a vorbit cu Putin la telefon în Biroul Oval, apoi a reluat întâlnirea cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi liderii europeni de acolo, conform unui alt oficial al Casei Albe.

Trump a vorbit cu Putin înaintea de întâlnirea cu liderii europeni

Secretarul de Stat Marco Rubio şi vicepreşedintele JD Vance sunt, de asemenea, în cadru, stând în scaune în faţa Biroului Rezolvării.

Un translator, potrivit a doi oficiali ai Casei Albe, scrie de asemenea pe un bloc-notes în faţa lui Trump la birou.

