Trump: "Se alege praful de ţările voastre". Preşedintele american atacă liderii europeni la ONU

La Adunarea Generală a ONU, președintele SUA, Donald Trump, a acuzat Germania, Grecia și Elveția de participare la un "experiment cu frontiere deschise" și a lăudat loviturile militare americane împotriva traficului de droguri din Caraibe.

Redactia Observator

23.09.2025
Președintele SUA părea să se adreseze țărilor europene, menționând Germania, Grecia și Elveția.

Trump a acuzat mai multe țări că participă la un „experiment cu frontiere deschise”, deși toate au legi stricte privind migrația.

"Se alege praful de ţările voastre. În America am luat măsuri hotărâte pentru a închide rapid migrația necontrolată: odată ce am început să reținem și să deportăm pe toți cei care treceau granița și să eliminăm străinii ilegali din Statele Unite, pur și simplu nu au mai venit", a spus el, conform The Guardian.

Trump a lăudat, de asemenea, loviturile militare americane împotriva presupusului trafic de droguri din Caraibe, despre care organizațiile pentru drepturile omului spun că constituie ucideri extrajudiciare.

"Fiecărui ticălos terorist care contrabandează droguri otrăvitoare în Statele Unite ale Americii, vă avertizez că vă vom anihila complet", a afirmat el.

