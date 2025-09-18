Trump și Starmer, dezacord public pe tema Ucrainei
Deși au afișat o relație apropiată și au vorbit despre o cooperare solidă, liderii SUA și Marii Britanii nu au reușit să păstreze o poziție comună în privința războiului din Ucraina. Diferențele au devenit vizibile în timpul conferinței comune susținute la Chequers.
Președintele american Donald Trump și premierul britanic Keir Starmer s-au întâlnit azi, 18 septembrie, la reședința Chequers din Anglia, pentru o conferință de presă comună. Întâlnirea a scos la iveală diferențe importante de abordare între cei doi lideri în ceea ce privește modul în care trebuie tratat regimul condus de Vladimir Putin, în contextul intensificării recente a atacurilor asupra Ucrainei și a incursiunilor rusești în spațiul aerian NATO, relatează POLITICO.
Starmer: "Trebuie să punem presiune suplimentară pe Putin"
În timp ce Trump a afirmat că este "dezamăgit" de liderul de la Kremlin, a evitat să detalieze eventuale măsuri suplimentare. Starmer a avut un ton mult mai ferm şi a insistat că este nevoie de acțiuni mai dure din partea comunității internaționale.
"Putin a arătat cine este cu adevărat, lansând cel mai mare atac de la începutul invaziei, cu și mai mult sânge vărsat, și cu încălcări fără precedent ale spațiului aerian NATO", a declarat acesta. "Acestea nu sunt acțiunile cuiva care își dorește pacea".
Trump pasează responsabilitatea: "Europa trebuie să acționeze prima"
Întrebat din nou dacă este pregătit să impună noi sancțiuni Moscovei, Trump a dat vina pe partenerii europeni pentru lipsa de fermitate. "Sunt dispus să fac și alte lucruri, dar nu cât timp oamenii pentru care lupt cumpără petrol din Rusia", a declarat acesta. "Dacă prețul petrolului scade, Putin va ieși din joc. Nu va avea de ales".
În schimb, premierul britanic a punctat că doar presiunea coordonată l-a determinat până acum pe Putin să dea înapoi: "Trebuie să punem presiune suplimentară pe Putin. Doar atunci când președintele a pus presiune, Putin a arătat vreo intenție de a ceda".Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰