Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Trump și Starmer, dezacord public pe tema Ucrainei

Deși au afișat o relație apropiată și au vorbit despre o cooperare solidă, liderii SUA și Marii Britanii nu au reușit să păstreze o poziție comună în privința războiului din Ucraina. Diferențele au devenit vizibile în timpul conferinței comune susținute la Chequers.

de Redactia Observator

la 18.09.2025 , 20:38
Trump și Starmer, dezacord public pe tema Ucrainei 18 septembrie 2025 - Prim-ministrul Regatului Unit, Sir Keir Starmer, și președintele Statelor Unite, Donald Trump, în timpul unui eveniment de afaceri la Chequers. - Profimedia

Președintele american Donald Trump și premierul britanic Keir Starmer s-au întâlnit azi, 18 septembrie, la reședința Chequers din Anglia, pentru o conferință de presă comună. Întâlnirea a scos la iveală diferențe importante de abordare între cei doi lideri în ceea ce privește modul în care trebuie tratat regimul condus de Vladimir Putin, în contextul intensificării recente a atacurilor asupra Ucrainei și a incursiunilor rusești în spațiul aerian NATO, relatează POLITICO.

Starmer: "Trebuie să punem presiune suplimentară pe Putin"

În timp ce Trump a afirmat că este "dezamăgit" de liderul de la Kremlin, a evitat să detalieze eventuale măsuri suplimentare. Starmer a avut un ton mult mai ferm şi a insistat că este nevoie de acțiuni mai dure din partea comunității internaționale.

Articolul continuă după reclamă

"Putin a arătat cine este cu adevărat, lansând cel mai mare atac de la începutul invaziei, cu și mai mult sânge vărsat, și cu încălcări fără precedent ale spațiului aerian NATO", a declarat acesta. "Acestea nu sunt acțiunile cuiva care își dorește pacea".

Trump pasează responsabilitatea: "Europa trebuie să acționeze prima"

Întrebat din nou dacă este pregătit să impună noi sancțiuni Moscovei, Trump a dat vina pe partenerii europeni pentru lipsa de fermitate. "Sunt dispus să fac și alte lucruri, dar nu cât timp oamenii pentru care lupt cumpără petrol din Rusia", a declarat acesta. "Dacă prețul petrolului scade, Putin va ieși din joc. Nu va avea de ales".

În schimb, premierul britanic a punctat că doar presiunea coordonată l-a determinat până acum pe Putin să dea înapoi: "Trebuie să punem presiune suplimentară pe Putin. Doar atunci când președintele a pus presiune, Putin a arătat vreo intenție de a ceda".

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

donald trump keir starmer ucraina
Înapoi la Homepage
Ce avere are acum milionarul român care merge cu metroul şi care în trecut repara televizoare
Ce avere are acum milionarul român care merge cu metroul şi care în trecut repara televizoare
Trebuia să pășească în fața altarului, dar s-a despărțit de logodnică.Cine este artistul care a luat decizia după 5 ani de relație
Trebuia să pășească în fața altarului, dar s-a despărțit de logodnică.Cine este artistul care a luat decizia după 5 ani de relație
Ambasada Rusiei, dată în judecată pentru imobilul de 1,4 milioane de euro pe care îl ocupă în București. Cum s-a ajuns în această situație
Ambasada Rusiei, dată în judecată pentru imobilul de 1,4 milioane de euro pe care îl ocupă în București. Cum s-a ajuns în această situație
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu introducerea stagiului militar voluntar?
Observator » Ştiri externe » Trump și Starmer, dezacord public pe tema Ucrainei