Trump vrea să dea Spania afară din NATO din cauza cheltuielilor militare insuficiente

Preşedintele american Donald Trump a declarat, joi, că Spania ar merita să fie "dată afară" din NATO din cauza cheltuielilor militare insuficiente, relatează AFP, citat de Agerpres.

"Am avut un participant întârziat, acela a fost Spania", a declarat preşedintele SUA în Biroul Oval, referindu-se la acordul din cadrul Alianţei Atlantice de a se aloca 5% din PIB-ul ţărilor membre cheltuielilor de apărare.

"Nu au nicio scuză să nu o facă, dar nu este grav. Sincer, poate ar trebui să-i daţi afară din NATO", a spus el.

"Marea victorie" a lui Trump, criticată de liderii europeni

În iunie, ţările NATO s-au angajat în cursul unui summit la Haga să îşi crească substanţial cheltuielile militare, o "mare victorie" revendicată de Donald Trump.

În detaliu, aliaţii au anunţat că vor aloca "cel puţin 3,5% din PIB" cheltuielilor militare şi încă 1,5% securităţii în sens larg, cum ar fi "protecţia infrastructurii critice" şi apărarea "reţelelor".

Aceste niveluri ar fi dificil de atins, au avertizat atunci mai mulţi lideri europeni, inclusiv premierul spaniol Pedro Sanchez. Acesta a invocat "flexibilităţi" pentru a evita atingerea obiectivului de 5%, o ţintă pe care a considerat-o "nerezonabilă".

