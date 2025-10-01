Soldaţi francezi, în uniformă şi cagule, au urcat la bordul unui petrolier din așa-numita "flotă fantomă" rusă, care a fost imobilizat în largul coastelor franceze și este suspectat de implicare în apariția unor drone în Danemarca, transmite miercuri agenția France Presse, citată de Agerpres.

Trupele franceze au urcat pe un petrolier rusesc suspectat că a lansat drone. Doi membri din echipaj, arestați - X/@sentdefender

Soldații, purtând uniforma obișnuită și cagule, patrulau pe puntea navei miercuri după-amiază, au observat un fotograf și un jurnalist ai acestei agenții care au survolat nava.

Mai mulţi membri ai echipajului, arestaţi preventiv

Mai mulţi membri ai echipajului navei 'Pushpa', suspectată că face parte din flota-fantomă a Rusiei şi care este ancorată în largul coastelor Saint-Nazaire (departamentul Loire-Atlantique), au fost plasaţi în arest preventiv, a aflat miercuri seara site-ul FranceInfo de la o sursă apropiată dosarului. Această navă este suspectată cu precădere de implicarea în lansarea unor drone în Danemarca.

Membrii echipajului care au fost arestaţi sunt audiaţi de anchetatorii secţiei de cercetări a jandarmeriei maritime, care s-a ocupat de dosar la cererea procurorului din Brest.

Petrolierul a fost "sechestrat sâmbăta trecută" de către autoritățile franceze, iar o "echipă de vizită a urcat la bord", a declarat pentru France Presse o sursă militară.

Echipajul acestui petrolier a comis "greșeli foarte serioase", a declarat miercuri mai devreme președintele francez Emmanuel Macron, după ce justiția franceză a deschis o anchetă împotriva acestei nave, pe care o acuză pentru "neprezentarea dovezii naționalității/pavilionului" și "refuzul de a se conforma" cererilor autorităților.

Acest petrolier, care în prezent navighează sub pavilionul statului african Benin, și-a schimbat de mai multe ori pavilionul și numele (care în prezent este "Pushpa" sau "Boracay") și se află pe lista sancțiunilor europene.

Nava, suspectată de implicare în apariţii de drone în zona unor aeroporturi şi baze militare din Danemarca

Nava este suspectată în plus de implicare în recentele apariții misterioase de drone în zona unor aeroporturi și baze militare în Danemarca. Website-ul de specialitate The Maritime Executive susține că acest petrolier ar fi putut servi ca "platformă de lansare" a dronelor din Marea Baltică sau ca "momeală".

Întrebat miercuri despre aceste acuzații privind dronele, președintele francez a îndemnat totuși la "prudență", în declarații date presei înaintea unui summit european în capitala daneză Copenhaga.

Deși nu a elucidat încă de unde provin acele drone și cine le-a manevrat, Danemarca s-a grăbit să acuze Rusia, iar șefa guvernului danez, Mette Frederiksen, a cerut la începutul summitului un "răspuns foarte puternic" din partea Europei la "războiul hibrid" purtat de Rusia.

Aceasta din urmă a avertizat, tot miercuri, că va lua măsurile militare necesare pentru a garanta securitatea navigației sale comerciale în Marea Baltică, în urma "provocărilor" europene legate de petrolierele rusești, relatează agenția EFE.

"În diverse ape, inclusiv în Marea Baltică, țările europene și state riverane recurg la numeroase provocări, care, în opinia noastră, nu favorizează nicidecum libertatea navigației comerciale", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, după ce a fost întrebat la conferința sa de presă zilnică despre cazul petrolier rusesc reținut de Franța.

"Uneori, acest lucru obligă forțele noastre armate să ia măsuri pentru a restabili ordinea", a completat oficialul rus.

