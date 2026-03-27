Ucraina, acord strategic de apărare cu Arabia Saudită. Zelenski: "Suntem pregătiţi să ne împărtăşim expertiza"

Ucraina şi Arabia Saudită au semnat un acord de cooperare în domeniul apărării care pune bazele unor viitoare contracte, cooperări tehnologice şi investiţii. Anunțul a fost făcut de președintele Volodimir Zelenski. 

de Redactia Observator

la 27.03.2026 , 13:58
Prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman întâlnindu-se cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Djeddah - Profimedia

"Suntem pregătiţi să ne împărtăşim expertiza şi sistemele cu Arabia Saudită şi să colaborăm pentru a consolida apărarea vieţilor", a subliniat Zelenski în aplicaţia Telegram, menţionând că acordul-cadru a fost semnat înaintea unei întâlniri cu prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman.

Acord strategic de apărare

"Arabia Saudită are, de asemenea, capabilităţi care sunt de interes pentru Ucraina, iar această cooperare poate fi reciproc avantajoasă", a adăugat el, fără a da detalii, scrie Agerpres.

Un înalt responsabil a indicat pentru AFP că scopul acordului este ca Ucraina să ajute Arabia Saudită să dezvolte toate componentele necesare de apărare aeriană care îi lipsesc în prezent pentru "a contracara (dronele de concepţie iraniană) Shahed şi alte drone".

În cursul vizitei sale neanunţate în Golf, Zelenski speră să consolideze sprijinul pentru Ucraina în războiul său împotriva Rusiei, aflat acum în al cincilea an, în contextul în care războiul din Iran a ridicat incertitudini cu privire la asistenţa din partea Washingtonului. El a declarat că Ucraina doreşte bani şi tehnologie în schimbul furnizării de asistenţă militară ţărilor din regiune, menţionează Reuters.

zelenski arabia saudita ucraina
Știați că puteți solicita la Termoenergetica o recalculare a facturilor?
