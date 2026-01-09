Ucraina acuză un "atac masiv" al Rusiei. 4 persoane au murit, 19 au fost rănite. Avertismentul lui Zelenski

Întreg teritoriul Ucrainei a fost plasat în alertă în noaptea de joi spre vineri, ca răspuns la un atac cu rachete ruseşti, potrivit autorităţilor.

Patru persoane au fost ucise și alte 19 rănite la Kiev, după ce Rusia a lansat un atac masiv cu rachete și drone în Ucraina în noaptea de 8 spre 9 ianuarie, conform Kyiv Independent.

Printre cei uciși în urma unui atac cu două rachete s-a numărat un paramedic, iar 14 dintre cei 19 răniți au fost spitalizați, a raportat primarul Kievului, Vitali Klitschko.

"Un paramedic a murit, iar patru au fost răniți în timp ce asistau persoane, în districtul Darnytskyi", a spus el.

Mai multe cartiere din capitală au fost afectate, inclusiv districtele Dniprovskyi și Darnytskyi.

Autoritățile au declarat că clădirile rezidențiale din districtele Pechersk și Desnianskyi au suferit daune din cauza dronelor și a căderii de resturi, iar un incendiu ar fi izbucnit în districtul Shevchenkivsky.

Exploziile au fost raportate pentru prima dată la Kiev în jurul orei 23:45, ora locală, în timp ce sistemele de apărare aeriană au atacat ținte aeriene, potrivit oficialilor locali. Anterior, forțele aeriene avertizaseră asupra unei amenințări cu rachete balistice și raportaseră că dronele se îndreptau spre capitală.

O altă amenințare cu rachete la nivel național a fost emisă în jurul orei 02:13 dimineața, ora locală, după ce forțele aeriene ucrainene au detectat avioane de vânătoare rusești care își luau zborul.

Explozii suplimentare de rachete de croazieră au zguduit capitala Ucrainei în jurul orei 3:00 dimineața, ora locală, a relatat un jurnalist Kyiv Independent aflat la sol, în timp ce Rusia își continua atacul peste noapte.

O clădire rezidențială din complexul de apartamente Comfort Town din Kiev ar fi fost cuprinsă de un incendiu în urma atacului, potrivit presei locale.

Apa curentă și electricitatea au fost întrerupte în anumite părți ale capitalei Ucrainei ca urmare a atacurilor rusești asupra infrastructurii critice, a declarat Klitschko.

"În districtul Darnytskyi, o dronă s-a prăbușit în curtea unei clădiri rezidențiale. Un magazin cu un singur etaj din apropiere și ferestrele unei clădiri rezidențiale cu nouă etaje din apropiere au fost parțial avariate", a spus el.

În districtul Dniprovskyi, incendiile au izbucnit în două clădiri rezidențiale, a relatat Klitschko.

Undele de șoc au avariat acoperișul unei alte clădiri rezidențiale, iar resturi de dronă au căzut pe un loc de joacă pentru copii, a adăugat el.

"În districtul Pechersky, în urma căderii de resturi de dronă, fațada unei clădiri rezidențiale cu nouă etaje a fost parțial distrusă. O clădire nerezidențială cu mai multe etaje a fost, de asemenea, avariată", a relatat Klitschko.

În districtul Desnyansky din Kiev, teritoriul unui centru comercial și al unui sanatoriu au fost avariate în urma atacului rusesc, a spus el.

Mai devreme în cursul nopții, Rusia a lansat, de asemenea, un atac cu rachete asupra Lvivului, cel mai vestic oraș important al Ucrainei, vizând infrastructura critică, a relatat primarul Andriy Sadovyi.

Armata ucraineană a raportat că racheta - care nu a fost încă identificată - a fost lansată de la poligonul de rachete Kapustin Yar din regiunea Astrahan din Rusia.

Kapustin Yar este un loc de lansare cunoscut pentru racheta balistică cu rază intermediară de acțiune (IRBM) Oreshnik a Rusiei. Rusia folosește în mod regulat rachete balistice cu rază scurtă și apropiată de acțiune în atacurile aeriene împotriva Ucrainei, dar IRBM-urile și rachetele balistice intercontinentale (ICBM) sunt mult mai mari, pot fi echipate cu încărcătură nucleară și sunt concepute pentru a lovi ținte la distanțe mult mai mari.

Comandamentul de Vest al Forțelor Aeriene ale Ucrainei a confirmat ulterior că atacul rusesc asupra Lvivului a fost efectuat folosind o rachetă balistică neidentificată care a călătorit cu o viteză de 13 mii de kilometri pe oră.

"Tipul de rachetă cu care agresorii ruși au atacat orașul va fi stabilit după studierea tuturor elementelor sale", a declarat Comandamentul de Vest într-o postare pe Facebook.

Până în prezent, a existat o singură utilizare confirmată a rachetei Oreshnik, când Rusia a folosit una pentru a ataca orașul estic Dnipro în noiembrie 2024.

Mai devreme, pe 8 ianuarie, președintele Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia plănuiește un atac la scară largă.

"Există informații că un alt atac masiv rusesc ar putea avea loc în seara asta. Este foarte important să acordăm atenție alertelor aeriene de astăzi și mâine și să mergem întotdeauna la adăposturi. Rușii nu s-au schimbat deloc. Încearcă să exploateze vremea", a spus Zelenski.

În ciuda discuțiilor de pace în curs, Rusia și-a continuat bombardamentul asupra Ucrainei, vizând frecvent infrastructura energetică în efortul de a cufunda regiuni întregi în întuneric, în timp ce ucrainenii îndură temperaturi geroase de iarnă.

Ca urmare a recentelor atacuri rusești, peste 1 milion de oameni din regiunea Dnipropetrovsk au rămas fără apă și încălzire în dimineața zilei de 8 ianuarie.

