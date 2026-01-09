Cum arată curajul la 12 ani. Un băiat din Tulcea și-a salvat frații de câini agresivi, după ce a sunat la 112

Un băiețel de numai 12 ani, din județul Tulcea, a dat dovadă de un curaj și o maturitate impresionante. Victor a reușit să își salveze frații și un prieten, după ce a apelat numărul unic de urgență 112, atunci când copiii au fost puși într-o situație periculoasă.

Incidentul s-a petrecut astăzi, la ieșirea din localitatea Sarichioi, în apropierea lacului Razelm. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Jandarmi Județean Tulcea, copiii au fost surprinși de apariția unor câini agresivi. Speriindu-se și neavând posibilitatea de a se întoarce în siguranță, cei patru s-au refugiat în stuful de la marginea lacului, unde au așteptat ajutor.

Deși speriat, Victor a reușit să își păstreze calmul. Cu mâinile tremurânde, dar cu o voce hotărâtă, a sunat la 112 și a explicat dispecerului situația în care se aflau, oferind informații clare despre locul în care se ascunseseră, relatează jandarmii tulceni.

Aceştia au intervenit rapid și i-au găsit pe cei patru copii speriați și înfrigurați. Au fost preluați cu autospeciala de intervenție și transportați în siguranță, fiind ulterior încredințați familiilor. Din fericire, nu a fost nevoie de îngrijiri medicale.

Reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Tulcea subliniază că gestul lui Victor este un exemplu de responsabilitate și maturitate, care arată cât de important poate fi un apel la timp la numărul de urgență.

