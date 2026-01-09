O deputată din Honduras a fost lovită de un dispozitiv exploziv în timp ce era în direct la TV. Femeia, membră a opoziţiei, a suferit răni în zona capului şi a gâtului, dar viaţa nu îi este pusă în pericol. Colegiii deputatei spun că dispozitivul exploziv a vizat-o direct şi dau vina pe partidul aflat la guvernare pentru acest atac violent.

Deputata de opoziție din Honduras, Gladis Aurora Lopez, a fost rănită joi după ce un dispozitiv exploziv a fost aruncat în apropierea ei, în cadrul Congresului Național. Incidentul are loc în contextul tensiunilor ridicate generate de alegerile prezidențiale contestate din țară, scrie The New York Post.

Partidul Național, de orientare conservatoare, a acuzat că dispozitivul a fost aruncat de membri ai partidului aflat la guvernare, Libertate și Refondare (Libre), și a declarat că explozia a avut loc la doar "câțiva centimetri" de Lopez, provocându-i răni.

Incidentul vine pe fondul unei atmosfere de neîncredere politică, după votul din 30 noiembrie, în urma căruia centristul Salvador Nasralla a depus o contestație la Tribunalul Electoral de Justiție, solicitând renumărarea voturilor în mai multe departamente, după ce autoritatea electorală l-a declarat câștigător pe candidatul Partidului Național, Nasry Asfura, cu un avans de mai puțin de 1% din voturi.

Ambii candidați au încercat să detroneze Partidul de stânga Libre, condus de președinta Xiomara Castro, al cărui candidat, Rixi Moncada, s-a clasat pe locul trei. Nasry Asfura urmează să preia oficial funcția pe 27 ianuarie.

