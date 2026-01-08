Cea mai dură reformă fiscală din ultimul deceniu loveşte şi mediul de afaceri. Pe lângă taxele şi impozitele mărite din 2026, inflaţia, consumul în scădere, provocările cu forţa de muncă şi eliminarea facilităţilor pentru unele sectoare-cheie creează probleme din ce în ce mai mari pentru antreprenori şi firme. Nu toată lumea va rezista anul acesta, avertizează specialiştii, care vorbesc deja de concedieri şi falimente.

2025 a avut un deznodământ trist pentru afacerile din România.

Cu cheltuieli mai mari şi cu lipsa predictibilităţii pe termen mediu şi lung, 2026 nu va arăta mai bine.

"Este o realitate, este cam dură. Nu vor rezista decât firmele care vor reuşi să se capitalizeze suficient ca să poată să treacă peste valuri, peste aceste atacuri la activitatea normală a firmelor. Avem deja informaţii că a crescut numărul de intrări în insolvenţă a firmelor din sector. Şi asta este foarte grav", a explicat directorul Federaţiei Patronatelor în Construcţii, Adriana Iftime.

"Eşti covârşit de aceste taxe şi foarte multă lume începe să clacheze şi deja încep anumite industrii să se clatine puternic de tot – simt asta mai ales în zona Horeca şi în zona de construcţii", a explicat specialistul în fiscalitate Robert Croitoru.

Peste jumătate din câştigurile antreprenorilor merg către stat

O simulare de calcul arată că un antreprenor care are venituri lunare totale de 150.000 de euro plăteşte 21% TVA, 16% impozit pe profit, 16% impozit pe dividende, contribuţie la sănătate. La final rămâne cu aproape 85.000 de euro, cu 6% mai puţin decât anul trecut. Peste jumătate din câştiguri merg, aşadar, către stat. Câştiguri care vor scădea şi ele în 2026, spun specialiştii.

"Consumul scade. Este pentru prima oară când scade în multe luni, cel mai probabil este pentru prima dată când scade după 2022. E un semnal negativ şi trendul este negativ", a explicat economistul-şef al Confederaţiei Patronale Concordia, Iulian Lolea.

"Este posibil ca această presiune suplimentară, în unele cazuri, cu taxele, să ducă la o optimizare necesară a costului cu forţa de muncă", a spus specialistul în consultanţă fiscală Răzvan Ungureanu.

Impozite mai mari din 2026 pentru antreprenori şi acţionari

Antreprenorii şi acţionarii care încasează dividende plătesc impozit mai mare în 2026, de 16% în loc de 10%. De asemenea, pragul de venit pentru microîntreprinderi ca să poată beneficia de impozit redus a scăzut la 100.000 de euro pe an.

"Companiile sub 50 de milioane de euro cifră de afaceri şi care au relaţii cu părţi afiliate din cadrul grupului, de natura achiziţiei de servicii, drepturi de proprietate intelectuală. S-a introdus o nouă limitare: acestea vor fi deductibile doar în limita a 1% din total cheltuieli", a spus specialistul în consultanţă fiscală Răzvan Ungureanu.

"Iar aici mulţi investitori străini reconsideră şi regândesc investiţiile pe care le pot face sau pe care le au în România", a mai spus Iulian Lolea.

În plus, multe societăţi îşi mută sediile chiar în afara Europei, unde taxele sunt mai mici. Antreprenorii reacţionează şi public, pe Facebook. Un om de afaceri din Timişoara a anunţat că a concediat deja 10 angajaţi din firma sa de transport ca să se poată menţine pe linia de plutire. Şi că e doar începutul.

