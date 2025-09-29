Ucraina ar putea primi rachete americane Tomahawk pentru a lovi inclusiv obiective de la Moscova. Este un scenariu tot mai discutat la Washington, după ce Vladimir Putin a refuzat să se aşeze la masa negocierilor de pace. O decizie ar putea fi luată cel mai probabil mâine, după ce preşedintele Trump se va consulta cu liderii militari convocaţi de şeful Pentagonului. Kremlinul transmite că nicio rachetă americană nu poate schimba soarta războiului şi ameniţă din nou NATO cu un conflict militar direct.

Dezamăgit de Vladimir Putin, pentru prima dată de la revenirea la Casa Albă, Trump ia în calcul să ofere Ucrainei arme cu care să lovească Moscova.

"Ruşii trebuie să se trezească şi să accepte realitatea de aici. Mulţi oameni au murit... Câţi oameni sunt dispuşi să mai piardă? Câţi oameni sunt dispuşi să mai omoare pentru a obţine un avantaj militar foarte mic pe teren?" a spus vicepreşedintele SUA, JD Vance.

Cu o rază de acţiune de aproximativ 2.500 de kilometri, rachetele Tomahawk au fost cerute de Ucraina încă de la începutul invaziei ruse. Kievul a fost până acum refuzat catgoric, atât de administraiţia Biden, cât şi de Trump, până săptămâna trecută.

"Aşa au oportunitatea să provoace Rusia mai agresiv dacă vor obţine sistemul de arme. Ei nu au cerut până acum trupe americane pe teren. Ei vor armamentul dar trebuie să aibă abilitatea şi autorizarea să folosească acest sistem" a spus emisarul special al SUA pentru Ucraina, Keith Kellog.

Analiştii militari avertizează cu privire la un potenţial război regional

Analiştiii militari sunt însă de părere că transferul unor astfel de rachete ar putea duce la transformarea războiului din Ucraina într-unul regional.

"Nu există nicio soluție care să poată schimba situația de pe linia frontului pentru regimul de la Kiev. Nu există nicio armă miraculoasă. Fie că este vorba de Tomahawk-uri sau alte rachete, acestea nu vor putea schimba dinamica" a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Pentru a se proteja de un eventual atac cu drone, Danemarca a solicitat asistență în domeniul securității din partea aliaților NATO înaintea reuniunii liderilor europeni de la Copenhaga. Germania, Franța și Suedia trimit întăriri, inclusiv trupe, capabilități anti-drone, sisteme radar și un elicopter. Nordicii vor interzice zborul tuturor dronelor civile pe parcursul summitului.

