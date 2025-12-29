Ucraina cere garanţii de securitate pe o perioadă de "30-50 de ani". Ce scenariu a propus Donald Trump

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, după discuţiile purtate duminică cu liderul american Donald Trump, că garanţiile de securitate oferite de SUA Kievului, în forma lor actuală, ar urma să aibă o valabilitate de 15 ani, cu posibilitatea de prelungire. Zelenski a precizat că şi-ar dori ca partea americană să ia în considerare extinderea acestui termen la "30-40-50 de ani" şi că o astfel de mutare ar reprezenta o "decizie istorică" a liderului american.

Potrivit lui Volodimir Zelenski, în timpul negocierilor purtate duminică în Florida cu președintele american Donald Trump, s-a confirmat că Ucraina va beneficia de garanții solide de securitate din partea SUA. Ambii lideri și-au exprimat optimismul că se află aproape de încheierea unui acord de pace care să pună capăt războiului din Ucraina, scriu Politico şi Pravda.

"Într-adevăr, acum acestea nu sunt pe termen nelimitat. În documente sunt prevăzute pentru 15 ani, cu posibilitatea de prelungire a acestor garanții de securitate. I-am ridicat această problemă președintelui. I-am spus că încă avem un război în desfășurare și că durează de aproape 15 ani. Și, prin urmare, mi-aș dori foarte mult ca aceste garanții să fie mai îndelungate", a declarat Volodimir Zelenski.

"I-am spus că ne-am dori să luăm în calcul posibilitatea unui termen de 30-40-50 de ani. Și asta ar fi o decizie istorică a președintelui Trump. Președintele a spus că se va gândi la asta", a mai spus liderul ucrainean.

Articolul continuă după reclamă

Forma exactă a garanțiilor de securitate rămâne neclară, deși SUA a indicat că acestea ar putea reflecta protecțiile prevăzute de Articolul 5 al NATO. Zelenski a declarat că le consideră credibile dacă sunt susținute de SUA și sprijinite de aliații europeni.

"Cred că prezența trupelor internaționale reprezintă o adevărată garanție de securitate, este o întărire a garanțiilor de securitate pe care partenerii noștri ni le oferă deja", a spus liderul ucrainean.

Planul de pace ar putea fi aprobat printr-un referendum

Zelenski a mai afirmat că actualul plan în 20 de puncte trebuie aprobat printr-un referendum în Ucraina, însă acest lucru ar necesita 60 de zile de încetare a focului, ceva ce Rusia "nu vrea să ne ofere". Sâmbătă, Rusia a lansat unul dintre cele mai intense atacuri din ultimele săptămâni asupra Kievului.

Totuși, un blocaj persistă în privința mai multor chestiuni, inclusiv soarta regiunii Donbas, pentru care Zelenski a propus transformarea într-o zonă economică liberă demilitarizată, în timp ce președintele rus Vladimir Putin insistă să revendice întreaga regiune. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a reiterat luni că Ucraina "trebuie să părăsească Donbasul pentru a opri ostilitățile" și a precizat că Putin va avea "foarte curând" o nouă convorbire cu Trump.

Zelenski a spus că dorește să găzduiască o întâlnire între oficiali din SUA, Ucraina și Europa la Kiev în zilele următoare.

De asemenea, el a confirmat că o reuniune a aliaților europeni ai Ucrainei va avea loc la Paris, la începutul lunii ianuarie, adăugând că o întâlnire cu Rusia este posibilă dacă SUA și Europa ajung la un acord asupra unui cadru de pace.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰