Ucraina îşi restricţionează importurile de motorină din India, țară care cumpără masiv țiței din Rusia
Ucraina îşi va restricţiona importurile de motorină din India. Măsura intră în vigoare de la 1 octombrie. Decizia Ucrainei vine ca urmare a faptului că India cumpără din Rusia o parte importantă din necesarul său de ţiţei, potrivit Mediafax.
Ucraina îşi va restricţiona, începând cu data de 1 octombrie, importurile de motorină din India, ţară care cumpără din Rusia o parte importantă din necesarul său de ţiţei, a estimat luni firma ucraineană de consultanţă energetică Enkorr.
O altă firmă de consultanţă, A-95, a anunţat că pierderea unei rafinării cheie din Ucraina în această vară i-a obligat pe comercianţi să compenseze prin importuri, cumpărând motorină din India. Chiar şi Ministerul ucrainean al Apărării a cumpărat din India o parte din combustibilul de care are nevoie, deoarece acesta îndeplinea standardele post-sovietice.
Rusia a atacat rafinăriile de petrol şi instalaţiile de depozitare a combustibilului din Ucraina cu drone şi rachete. În paralel, importurile de petrol rusesc ale Indiei ar urma să crească în septembrie, sfidând avertismentele venite din SUA.
Firma de consultanţă Enkorr a precizat că organismele de securitate ucrainene au ordonat ca toate livrările de motorină indiană importată să fie supuse unor analize de laborator pentru a verifica prezenţa componentelor ruseşti.
De asemenea, Enkorr a informat că Ucraina a importat 119.000 de tone de motorină din India în luna august, sau 18% din importurile sale totale de motorină. Înainte de războiul cu Rusia care a început în 2022, Ucraina importa motorină în principal din Belarus şi Rusia pentru a compensa lipsa producţiei interne. Din 2022, Ucraina a importat în motorină în principal din Europa Occidentală.
La rândul său, firma de consultanţă A-95 a informat că, în prima jumătate a anului, importurile de motorină ale Ucrainei au scăzut cu 13% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, până la 2,74 milioane de tone.
