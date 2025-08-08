Ucraina: Rusia are un catalog unde copiii ucraineni pot fi adoptați cu un singur click, sortaţi după trăsături

Ucraina acuză Rusia că a creat un "catalog" online în care copiii ucraineni sunt oferiți spre adopție și sortați după trăsături fizice, precum culoarea ochilor sau a părului. Această practică, semnalată pe 6 august de șeful unui ONG ucrainean, este condamnată drept trafic de copii, scrie Kyiv Independent .

Catalogul, disponibil pe site-ul autorităților ruse de ocupație din regiunea Lugansk, conține date despre aproape 300 de copii, majoritatea născuți înainte de ocupație și cu cetățenie ucraineană. Mulți dintre acești copii au fost răpiți, unii având părinți uciși de forțele de ocupație, iar altora li s-au emis acte de identitate rusești pentru a "legaliza" răpirea, scrie sursa citată.

Ucraina a identificat oficial peste 19.500 de copii luați cu forța de Rusia și transferați în teritoriile ruse sau în Belarus, însă cifrele reale ar putea fi mult mai mari până la 150.000 sau chiar 300.000, estimează oficiali ucraineni.

"Aceasta nu este o tactică nouă. Din 2014, copiii ucraineni apar în bazele de date rusești pentru adopții. Însă, din 2022, practica a devenit larg răspândită și sistematică", a remarcat Mykola Kuleba pe X. "Inițial, autoritățile ruse încercau să-și ascundă urmele, închizând registrele și ștergând referințele. Acum, această mască a căzut".

Un "catalog de sclavi" modern

Potrivit organizației Save Ukraine, copiii sunt în mod sistematic transferați în familii din Rusia, iar acest fenomen a devenit o practică pe scară largă începând cu 2022. Catalogul descrie copiii ca "orfani sau fără îngrijire parentală" și permite "sortarea" lor după vârstă, culoarea ochilor, părului și preferințele pentru tipul de tutelă.

Ucraina denunță această platformă ca pe un "catalog de sclavi" modern și trafic de copii, atrăgând atenția asupra riscurilor majore la care sunt expuși copiii, inclusiv exploatarea sexuală, schimbarea identității forțate și traumele psihologice.

"Modul în care descriu copiii noștri este identic cu un catalog de sclavi. Aceasta este trafic de copii în secolul XXI, iar lumea trebuie să acționeze imediat pentru a-l opri", a spus Kuleba. El a adăugat că această platformă face parte dintr-un efort de "îmbunătățire" a sistemului, din cauza scăderii cererii pentru adopții.

Răpirea copiilor ucraineni de către Rusia, crimă de război

Rusia a "simplificat" sistemul atât de mult încât "un copil ucrainean poate fi acum practic comandat online, fiind deposedat de identitate, primit pașaport rusesc și supus controlului ideologic cu un singur click", a mai explicat șeful ONG-ului.

Răpirea copiilor ucraineni de către Rusia este considerată crimă de război de către comunitatea internațională, iar returnarea lor este o condiție esențială în negocierile de pace. În martie 2023, Curtea Penală Internațională a emis mandate de arestare pe numele președintelui rus Vladimir Putin și a comisarului pentru copii Maria Lvova-Belova pentru rolul lor în organizarea acestor transferuri ilegale.

