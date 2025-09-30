Ucrainean, bănuit de sabotarea gazoductelor Nord Stream, reţinut în Polonia. Este instructor de scufundări

Volodymyr Z., un cetățean ucrainean căutat de Germania pentru presupusa sa implicare în exploziile de la gazoductul rus Nord Stream, a fost reținut în Polonia, a relatat marți postul de radio RMF FM. Bărbatul, instructor de scufundări, este bănuit că ar fi fost unul dintre coordonatorii sabotajului asupra gazoductului Nord Stream, incident care a avut loc în 2022, scrie Reuters.

Potrivit RMF, citat de Reuters, bărbatul era căutat în baza unui mandat european de arestare emis de un tribunal din Germania.

Descrise atât de Moscova, cât și de Occident ca un act de sabotaj, exploziile din 2022 au întrerupt în mare parte livrările de gaz rusesc către Europa, declanșând o escaladare majoră a conflictului din Ucraina și afectând aprovizionarea cu energie pe continent.

Cele patru scurgeri uriaşe de gaze naturale, precedate de explozii submarine, au avut loc, la un interval de câteva ore, la Nord Stream 1 şi 2, conducte care leagă Rusia şi Germania şi transportă cea mai mare parte a gazelor naturale ruseşti către Europa. Nimeni nu și-a asumat responsabilitatea pentru explozii, iar Ucraina a negat orice implicare în incident.

Al doilea arest în dosarul Nord Stream

După sabotare, anchete judiciare au fost lansate separat de către Germania, Suedia şi Danemarca. Aceste anchete au fost închise în ambele ţări scandinave, în 2024.

Primul arest în dosarul Nord Stream a avut loc în august. Poliția italiană a arestat un cetățean ucrainean cunoscut sub numele Serhii K., suspectat că ar fi coordonat atacurile.

