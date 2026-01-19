UE ar putea lovi SUA cu taxe de 93 miliarde € ca răspuns la ameninţarea lui Trump privind Groenlanda - FT

Europenii pregătesc un răspuns economic la ameninţările lui Donald Trump privind Groenlanda. UE vrea să taxeze SUA cu taxe de 93 de miliarde de euro sau ar putea restricţiona accesul companiilor americane pe piaţa blocului comunitar.

Măsurile de ripostă sunt elaborate pentru a oferi liderilor europeni un avantaj în cadrul întâlnirilor cruciale cu Trump la Forumul Economic Mondial de la Davos din această săptămână, potrivit FT, care citează oficiali implicaţi în pregătirile pentru întâlnirile din Elveţia. Ei încearcă să găsească un compromis care să evite o ruptură profundă în alianţa militară occidentală, care ar reprezenta o ameninţare existenţială pentru securitatea Europei.

Europenii caută o soluţie care să evite o ruptură în NATO

Lista taxelor vamale a fost întocmită anul trecut, dar a fost suspendată până pe 6 februarie pentru a evita un război comercial în toată regula. Reactivarea acesteia a fost discutată duminică de cei 27 de ambasadori ai UE, împreună cu aşa-numitul instrument anti-coerciţie (ACI), care poate limita accesul companiilor americane la piaţa internă, în timp ce blocul se lupta să găsească un răspuns la ameninţarea preşedintelui american cu taxe punitive.

Trump, care a cerut Danemarcei permisiunea de a prelua controlul asupra Groenlandei, a promis sâmbătă seara că va impune taxe vamale de 10% asupra mărfurilor provenite din Marea Britanie, Norvegia şi şase ţări ale UE care au trimis trupe pe insula arctică pentru un exerciţiu militar în această săptămână.

"Există instrumente clare de ripostă la îndemână dacă această situaţie continuă... [Trump] foloseşte metode tipic mafiote” a declarat un diplomat european informat cu privire la discuţii. "În acelaşi timp, dorim să facem un apel public la calm şi să-i oferim şansa de a da înapoi."

Ce este instrumentul ACI

Franţa a solicitat blocului să riposteze cu ACI, care nu a fost niciodată utilizat de la adoptarea sa în 2023. Instrumentul include restricţii de investiţii şi poate limita exporturile de servicii, cum ar fi cele furnizate de marile companii tehnologice americane în UE

Parisul şi Berlinul coordonează un răspuns comun, miniştrii de finanţe ai celor două ţări urmând să se întâlnească luni la Berlin, înainte de a se deplasa la Bruxelles pentru o reuniune cu omologii lor europeni, a declarat un reprezentant al ministerului francez.

Deşi multe alte state membre ale UE şi-au exprimat sprijinul pentru explorarea modului în care ACI ar putea fi utilizat împotriva SUA, majoritatea partenerilor G7 au declarat că nu sunt de acord cu utilizarea instrumentului împotriva Statelor Unite. "Problema va trebui abordată şi cu toţi partenerii G7 sub preşedinţia Franţei”, a adăugat persoana respectivă. "Trebuie să calmăm spiritele”, a declarat un al doilea diplomat al UE.

Într-un gest de revanşă, cele mai mari partide din Parlamentul European au declarat în acest weekend că vor amâna votul planificat privind măsurile care ar fi redus taxele UE pe produsele americane, ca parte a unui acord comercial încheiat anul trecut.

Trump, care va participa miercuri şi joi la forumul elveţian, va avea discuţii private cu liderii europeni, inclusiv cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi va participa la o discuţie mai amplă între ţările occidentale care susţin Ucraina. "Vrem să cooperăm şi nu noi suntem cei care caută conflictul”, a declarat Mette Frederiksen, prim-ministrul Danemarcei.

Consilierii pentru securitate naţională din ţările occidentale se vor reuni luni după-amiază la Davos. Discuţiile urmau iniţial să se concentreze asupra Ucrainei şi asupra negocierilor de pace în curs pentru a pune capăt invaziei Rusiei în această ţară, dar au fost revizuite pentru a se acorda timp pentru a discuta criza privind Groenlanda, au declarat doi oficiali informaţi cu privire la pregătiri.

"Nu putem ceda Groenlanda"

Ministerul elveţian de externe, care găzduieşte reuniunea, a declarat că nu va comenta cu privire la participanţi sau subiecte. Ameninţările lui Trump "justifică cu siguranţă ACI, deoarece ar fi o constrângere tipică”, a declarat un al treilea oficial european. "Dar trebuie să folosim timpul până la 1 februarie pentru a vedea dacă Trump este interesat de o ieşire”, au spus ei, adăugând că multe vor depinde de rezultatul discuţiilor de la Davos.

Oficialii europeni au declarat că speră ca ameninţările lor de răzbunare să sporească presiunea bipartizană din SUA împotriva acţiunilor lui Trump şi să-l determine să renunţe la promisiunea sa privind taxele. "Este deja o situaţie care nu mai permite compromisuri, deoarece nu putem ceda Groenlanda”, a declarat un al patrulea oficial european.

"Americanii rezonabili ştiu, de asemenea, că el tocmai a deschis cutia Pandorei”. Dar duminică, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că Europa este prea slabă pentru a garanta securitatea Groenlandei şi a refuzat să renunţe la cererea SUA de a prelua controlul asupra insulei importante din punct de vedere strategic.

Liderii UE se pregătesc să se întâlnească joi într-o şedinţă de urgenţă pentru a discuta criza, potrivit unui oficial informat cu privire la planuri. Preşedintele Consiliului European, António Costa, care convoacă astfel de summituri, a declarat duminică seara: "Având în vedere importanţa evoluţiilor recente şi pentru a coordona în continuare, am decis să convoc o reuniune extraordinară a Consiliului European în zilele următoare. UE era pregătită să se apere împotriva oricărei forme de coerciune".

