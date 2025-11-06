Uniunea Europeană a anunţat joi că a deschis o o anchetă împotriva gestionarului Bursei de la Frankfurt - Deutsche Börse - şi împotriva Nasdaq - bursa americană de valori tehnologice -, pe care le suspectează de o infracţiune în domeniul concurenţei în sectorul produselor financiare derivate.

UE suspectează Bursa de la Frankfurt şi Bursa americană Nasdaq de formarea unui cartel - Profimedia

Comisia Europeană (CE) a precizat că suspectează o complicitate între cele două grupuri, care s-ar fi înţeles să nu-şi facă concurenţă în UE la anumite produse derivate, relatează AFP, conform news.ro.

Acest comportament constituie o încălcare a regulilor concurenţei în UE, care interzic cartelurile şi alte practici comerciale restrictive.

Comisia a desfăşurat inspecţii inopiniante la ambele întreprinderi, în septembrie 2024.

Deutsche Börse anunţa la acea vreme că ”cooperează deplin” cu anchetatorii europeni.

Derivatele sunt contracte financiară a căror valoare este derivată din performanţa activelor subiacente, de exemmplu obligaţiuni, acţiuni sau materii prime.

Deutsche Börse, operatorul Bursei de la Frankfurt, este un actor major al pieţelor financiare din Europa, alături de marele său concerent Euronext, care gestionează mai multe burse, inclusiv pe cea de la Paris, sau de grupul britanic LSEG, care controlează pieţele de la Londra şi Milano.

