Un adolescent de 14 ani a fost recrutat de un membru autoproclamat al grupării DZ Mafia pentru a elimina un rival contra sumei de 50.000 de euro. "Contractul" s-a încheiat însă cu uciderea unui șofer Bolt, care a refuzat să îi asculte ordinele, scrie Le Figaro.

Un adolescent de 14 ani, recrutat de mafie pentru 50.000 €, a ucis din greșeală un șofer Bolt la Marsilia - Shutterstock

Acuzații care, de regulă, vizează adulți, sunt de această dată aduse unui adolescent aflat la vârsta examenului de capacitate, suspectat că a fost trimis de un deținut periculos pentru a acționa în numele DZ Mafia. La începutul lui octombrie 2024, acesta îl „înrolase” pe băiat în organizația criminală pentru a asasina un membru al așa-numitului clan al „Negrilor”, pe fondul războiului pentru controlul unui punct de vânzare a drogurilor din cartierul Felix-Pyat.

Șeful, care acționa din celula sa prin intermediul unui telefon mobil, trimisese cu câteva zile înainte un alt adolescent de 15 ani să incendieze ușa apartamentului unui membru al clanului rival.

Misiunea s-a transformat într-o scenă de coșmar

Articolul continuă după reclamă

Tânărul a fost reperat și ucis cu o violență extremă, după aproximativ 50 de lovituri de cuțit, potrivit procurorului Republicii din Marsilia, Nicolas Bessone.

Implicat într-o spirală criminală, șeful a apelat apoi la un minor de 14 ani, originar din Vaucluse, pentru a-și „răzbuna” omul de încredere, promițându-i 50.000 de euro dacă își atinge ținta. Băiatului i s-a dat un revolver Magnum 357 și i s-a cerut să meargă la Felix-Pyat cu un VTC, în noaptea de 3 spre 4 octombrie. Tânărul asasin i-ar fi ordonat șoferului, un tată respectat, să se oprească pentru a-și urmări ținta pe jos. Când bărbatul de 37 de ani a refuzat să-l lase să coboare, a fost împușcat în cap, iar vehiculul s-a izbit de zidul unei școli.

Ca și cum ar fi realizat brusc gravitatea faptelor sale, adolescentul a ieșit din mașină și s-a ascuns între două pubele, implorându-și șeful să-l salveze. Acesta s-a limitat la a suna la poliție.

Adolescentul asasin plătit și șeful său au fost în cele din urmă acuzați pentru „asasinat în bandă organizată” și „participare la o asociație criminală de răufăcători”, fiind plasați în arest preventiv în cadrul unei anchete conduse de Junalco, în februarie, după ce judecătorii de instrucție din Marsilia s-au retras din dosar.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi renunţat la achiziţia unei locuinţe din cauza majorării TVA? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰