Un american a creat o mică "naţiune" cu 400 de cetăţeni, între Serbia şi Croaţia, pe malul Dunării

Daniel Jackson a fondat Republica Liberă Verdis, un teritoriu de doar 0,5 km pătraţi situat într-o pădure de pe malul Dunării. Zona nu era revendicată de niciuna dintre cele două țări, din cauza unei dispute de frontieră.

"Verdis a fost o idee pe care am avut-o la 14 ani," spune Jackson, care are acum 20 de ani. "La început a fost doar un experiment cu câțiva prieteni. Toți am visat să creăm ceva nebunesc." El a declarat oficial independența pe 30 mai 2019. Teritoriul, cunoscut pe hărți drept pocket three, este acum considerat a doua cea mai mică țară din lume, după Vatican.

Jackson, designer digital care își câștigă existența creând lumi virtuale în Roblox, a început să transforme Verdis într-un stat funcțional la 18 ani, adoptând primele legi și un steag. Țara are acum un "guvern în exil", un cabinet și folosește euro drept monedă oficială. Limbile oficiale sunt engleza, croata și sârba.

Accesul în Verdis se face doar cu barca, din orașul croat Osijek. În octombrie 2023, poliția croată i-a arestat pe Jackson și pe câțiva "coloniști", i-a expulzat și i-a interzis intrarea în Croația pe viață, invocând amenințarea la securitatea națională.

Acum, Jackson acuză autoritățile croate că monitorizează malul pentru a împiedica accesul dinspre Serbia, dar speră într-o relație mai bună în viitor. În schimb, spune că oficialii sârbi din Belgrad au fost mai receptivi.

"Statul" cu 400 de cetăţeni

Republica Liberă Verdis a pornit cu doar patru oameni și are astăzi peste 400 de cetățeni oficiali, selectați din peste 15.000 de doritori. Aceștia primesc pașapoarte, deși Jackson avertizează că nu sunt recunoscute oficial.

"Când îți dai seama că te afli într-o țară pe care ai creat-o tu, e magic. Dacă proiectul va reuși, voi renunța la funcție și vom organiza alegeri. Nu mă interesează puterea, vreau doar să fiu un cetățean obișnuit".

În ciuda interdicției, Jackson rămâne optimist: "Nu e o chestiune de dacă, ci de când ne vom întoarce pe pământul nostru. Croația nu revendică zona, deci credem că avem o șansă reală".

