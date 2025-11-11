Caz uriaș de corupție la nivel înalt în Ucraina. Agenția anti-corupție de la Kiev a pus marți sub acuzare șapte persoane, într-o anchetă privind un sistem de mite de 100 de milioane de dolari și implicând înalți oficiali din domeniul energiei. Dosarul reprezintă o lovitură pentru Volodimir Zelenski deoarece îl vizează direct pe Timur Mindich, considerat ca făcând parte din cercul apropiat al președintelui încă din perioada în care acesta era actor și producător, înainte de a intra în politică. Ei au fost parteneri de afaceri și asociați în proiecte media.

Un apropiat al lui Zelenski, pus sub acuzare într-un dosar uriaș de corupție la nivel înalt, de 100 mil.$ - Ukrasinka Pravda

Dosarul, care a provocat furie publică în Ucraina și a atras atenția asupra luptei împotriva corupției, are în centru Energoatom (compania națională de energie nucleară) și o schemă de "comisioane ilegale" primite de la firme contractate pentru construirea de fortificații menite să apere infrastructura energetică împotriva rachetelor și dronelor rusești. Presa ucraineană scrie că furnizorii și contractorii erau obligați să plătească mite de 10–15% din valoarea contractelor pentru a primi plăți sau a-și păstra statutul de furnizor. Se estimează că aproximativ 100 de milioane de dolari au fost spălați prin acest sistem.

Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) a precizat că unele dintre comisioanele ilegale vizau contracte de construcție pentru structuri defensive la centrala nucleară din Hmelnițki. Dezvăluirile aprind îngrijorările parteneriLOR occidentali ai Ucrainei, în condițiile în care țara solicită noi finanțări atât pentru efortul de război, cât și pentru economie.

NABU a anunțat marți, într-un comunicat, că a reținut cinci suspecți și a identificat alți doi într-un complot vizând controlul asupra achizițiilor la întreprinderi de stat, în special la agenția nucleară Energoatom. Investigația, care a implicat și Procuratura Specializată Anticorupție (SAPO), a durat 15 luni; au fost efectuate peste 70 de percheziții în toată țara și s-au adunat 1.000 de ore de interceptări audio. Cele două agenții anticorupție au publicat imagini cu saci plini de dolari, euro și hrivne și se estimează că aproximativ 100 de milioane de dolari au fost spălați prin acest sistem.

Niciunul dintre suspecți nu a fost numit oficial. În comunicatul NABU sunt enumerați doar un om de afaceri proeminent, un fost consilier al ministrului energiei, șeful securității Energoatom și patru persoane, așa-numiți "angajați" din zona administrativă, implicați în spălarea fondurilor.

Conform Financial Times, care citează surse din anchetă, printre persoanele investigate se numără fostul ministru al energiei, actual ministru al justiției, German Galușcenko, precum și omul de afaceri Timur Mindich, co-proprietar al companiei media Kvartal 95, fondată împreună cu Zelenski. Vocea lui Galușcenko apare într-o convorbire înregistrată cu unii dintre suspecții din dosar, publicată de NABU.

Acuzațiile de corupție în sectorul energetic sunt deosebit de sensibile pentru publicul ucrainean, care se confruntă cu lungi întreruperi zilnice de curent în mare parte a țării, în pragul iernii. Ucraina este presată să combată corupția, în contextul în care cere aderarea la Uniunea Europeană și sprijin financiar din partea partenerilor occidentali, confruntată fiind totodată cu atacuri masive ale Rusiei asupra sistemului său energetic.

Cine e Timur Mindich

Timur Mindich este un om de afaceri ucrainean, cunoscut drept fost co-proprietar sau partener la studioul de producție Kvartal 95 (compania pe care a fondat-o împreună cu Volodimir Zelenski înainte ca acesta să devină președinte).

Are interese în media și alte afaceri și, potrivit investigațiilor de presă, și-a crescut influența după ce Zelenski a ajuns la putere. În ancheta curentă este identificat ca unul dintre persoanele vizate. Kyiv Independent și Ukrasinka Pravda au relatat că Mindici ar fi părăsit țara înainte de percheziții și ar fi în Polonia, dar informațiile nu au fost confirmate oficial

