Un atlet kenyan ar fi fost păcălit şi înrolat cu forţa în armata rusă. "Mi-au spus că voi lupta sau voi muri"

Armata ucraineană a dat publicităţii recent mărturia unui kenyan capturat pe front, care spune că a fost înrolat fără voia sa în timpul unei vacanţe la Sankt Petersburg. Evans este atlet de peste 10 ani şi ar fi semnat un contract în limba rusă, sub promisiunea unui loc de muncă.

Un atlet kenyan, păcălit şi înrolat cu forţa în armata rusă. "Mi-au spus că voi lupta sau voi muri" - YouTube/57th Separate Motorised Infantry Brigade

Totul ar fi început în timpul unei vizite turistice la Sankt Petersburg, la o dată nespecificată. Cu o zi înainte de întoarcerea sa programată în Kenya, Evans povesteşte că a fost abordat de un bărbat, care i-a propus să-i prelungească viza şi să-i găsească un loc de muncă, potrivit News.ro, care citează Le Figaro.

În aceeaşi seară, bărbatul i-a prezentat un contract redactat în limba rusă, pe care Evans s-a grăbit să-l semneze. Interlocutorul său i-a cerut apoi paşaportul şi telefonul, promiţându-i că i le va înapoia în scurt timp. Dar evenimentele s-au precipitat: alţi bărbaţi au venit să-l ia cu maşina şi l-au dus într-o destinaţie necunoscută.

Atletul kenyan s-a trezit într-o tabără militară. Acolo i s-a spus că a semnat un contract cu armata şi că nu poate să se retragă.

Articolul continuă după reclamă

"Mi-au spus că voi lupta sau voi muri", a povestit Evans în faţa Brigăzii 57 motorizate.

Cetăţeanul kenyan explică că a urmat o săptămână de antrenament, în care a învăţat să mânuiască o armă.

"În tabără, majoritatea erau ruşi, dar erau şi belaruşi şi tadjici", a mărturisti Evans.

El nu vorbeşte limba şi nu înţelegea nimic din instrucţiuni. La sfârşitul pregătirii, a fost trimis direct într-o zonă de luptă. În acel moment, Evans nu s-a gândit prea mult.

"Mi-am scos echipamentul şi am fugit prin pădure, spre liniile ucrainene (...) Dacă aş fi mers în cealaltă direcţie, aş fi fost împuşcat", a povestit atletul kenyan.

După două zile de rătăcire, atletul a dat peste o patrulă ucraineană care l-a ameninţat cu arma. El a ridicat mâinile în aer şi a explicat situaţia în care se afla.

"M-au legat şi m-au dus la comandantul lor. Mi-au dat apă şi mâncare", a povestit Evans plângând.

La sfârşitul videoclipului, Evans imploră să nu fie trimis înapoi în Rusia în cadrul unui potenţial schimb de prizonieri.

"O să mă omoare. Am o fiică de 16 ani acasă, care locuieşte cu mama mea. Are nevoie de mine",a mărturisit atletul kenyan.

De la începutul războiului, Kievul a anunţat capturarea mai multor mercenari proveniţi din ţări africane. Unii sunt atraşi de armata rusă cu promisiuni de locuri de muncă şi salarii fabuloase. Alţii sunt victime a manipulării şi recrutaţi cu forţa, aşa cum a demonstrat o anchetă a France 24, difuzată în iunie anul trecut.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să mai plănuiţi o vacanţă la mare în extrasezon? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰