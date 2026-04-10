Un autobuz plin cu turiști britanici s-a răsturnat într-o râpă în Insulele Canare

O persoană a murit şi alte 14 au fost rănite, dintre care trei dintre ele sunt în stare gravă, după ce un autocar s-a răsturnat într-o râpă în Insulele Canare. 

de Redactia Observator

la 10.04.2026 , 22:12
"Un autocar a căzut într-o râpă", au anunţat serviciile de salvare pe platforma X, precizând că există Ţun bărbat decedat, trei răniţi grav şi 11 răniţi uşor", scrie AFP.

Fotografii difuzate de serviciile de salvare au arătat autocarul răsturnat pe o parte, căzut pe versantul unui munte de-a lungul drumului.

O vacanţă de vis, transformată în coşmar

Articolul continuă după reclamă

Naţionalitatea victimelor nu a fost comunicată, însă Hector Cabrera, responsabil al serviciilor de urgenţă din La Gomera, a explicat la postul public TVE că pasagerii autocarului "erau cazaţi la un complex hotelier" de pe insulă. Presa locală a anunţat însă că turiştii erau britanici şi se îndreptau către un tur cu barca.

Insulele Canare, o destinaţie turistică foarte apreciată, au primit anul trecut 15,7 milioane din cei aproape 100 milioane de vizitatori înregistraţi în toată Spania, potrivit Institutul naţional de statistică. 

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

Înapoi la Homepage
Premieră după 12 ani! Decizia luată de miliardarul Ahmetov după ce i-a adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu a stat 16 ore în picioare și a salutat fiecare om la priveghi. Reacția celor din jur: „A avut puterea asta”
„Când era mic, Mircea Lucescu a ținut cu Steaua”. Cine e antrenorul care l-a refuzat la juniorii Stelei
Răsturnare de situaţie în cazul româncei care a fugit cu biletul de loterie de 500.000 de euro. Premiul nu a fost validat
Bebelușul unui român, găsit printre droguri, mucegai și gunoaie. Scene greu de imaginat în Roma
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că preţurile de la pompă vor mai reveni la nivelul dinainte de război?
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.