Un autobuz plin cu turiști britanici s-a răsturnat într-o râpă în Insulele Canare

O persoană a murit şi alte 14 au fost rănite, dintre care trei dintre ele sunt în stare gravă, după ce un autocar s-a răsturnat într-o râpă în Insulele Canare.

"Un autocar a căzut într-o râpă", au anunţat serviciile de salvare pe platforma X, precizând că există Ţun bărbat decedat, trei răniţi grav şi 11 răniţi uşor", scrie AFP.

Fotografii difuzate de serviciile de salvare au arătat autocarul răsturnat pe o parte, căzut pe versantul unui munte de-a lungul drumului.

O vacanţă de vis, transformată în coşmar

Naţionalitatea victimelor nu a fost comunicată, însă Hector Cabrera, responsabil al serviciilor de urgenţă din La Gomera, a explicat la postul public TVE că pasagerii autocarului "erau cazaţi la un complex hotelier" de pe insulă. Presa locală a anunţat însă că turiştii erau britanici şi se îndreptau către un tur cu barca.

Insulele Canare, o destinaţie turistică foarte apreciată, au primit anul trecut 15,7 milioane din cei aproape 100 milioane de vizitatori înregistraţi în toată Spania, potrivit Institutul naţional de statistică.

