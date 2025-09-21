Un avion militar rusesc IL-20M a încălcat spaţiul aerian internaţional deasupra Mării Baltice
Două avioane Eurofighter ale forțelor aeriene germane au fost mobilizate duminică dimineață pentru a escorta un avion de recunoaștere rusesc IL-20M, care zbura fără plan de zbor sau contact radio în spațiul aerian internațional deasupra Mării Baltice. Incidentul vine în contextul unei alte provocări, după ce Rusia a încălcat spaţiul aerian estonian.
Duminică dimineață, forțele aeriene germane au trimis două avioane Eurofighter pentru a urmări un avion militar rusesc IL-20M care intrase în spațiul aerian neutru deasupra Mării Baltice, înainte de a preda escorta partenerilor NATO din Suedia, potrivit Reuters, citat de Mediafax.
"Încă o dată, forța noastră de reacție rapidă, formată din două avioane Eurofighter, a fost însărcinată de NATO să investigheze un avion neidentificat, fără plan de zbor sau contact radio, în spațiul aerian internațional", a declarat forța aeriană germană într-un comunicat. "Era un avion de recunoaștere rus IL-20M. După identificarea vizuală, am predat sarcinile de escortă ale avionului partenerilor noștri suedezi din NATO și ne-am întors la Rostock-Laage".
Rusia provoacă NATO
Estonia a solicitat convocarea unei reuniuni extraordinare a Consiliului de Securitate al ONU, care va avea loc luni, ca reacție la pătrunderea a trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 în spațiul său aerian, deasupra Golfului Finlandei.
De asemenea, Consiliul Nord-Atlantic al NATO se va reuni marți pentru a discuta încălcarea spațiului aerian estonian de către Rusia, au declarat duminică pentru Reuters doi oficiali familiarizați cu această chestiune.Înapoi la Homepage
