Un băiat din Polonia și-a recreat școala în Roblox și a simulat atacuri. 20.000 de polițiști, trimişi în școli

Polonia a mobilizat peste 20.000 de polițiști în școli, după trei atacuri cu cuțitul în interval de patru zile. În urma unor verificări declanşate în 80.000 de şcoli din ţară, 135 de persoane reținute, inclusiv copii care aveau arme albe sau lansau amenințări. Premierul polonez Donald Tusk a vorbit săptămâna trecută despre un "cult al violenţei" în rândul tinerilor, alimentat de reţelele sociale şi jocurile video.

Un adolescent cu un rucsac merge la școală în Varșovia, 9 octombrie 2026 - Profimedia

Poliţia poloneză a început azi o amplă operaţiune pentru a asigura securitatea în şcoli în urma unui val de atacuri prin înjunghiere. Premierul Donald Tusk a promis să combată violenţa tot mai mare în rândul tinerilor, transmite Reuters.

Şeful guvernului polonez dă vina pe "cult al violenţei"

Autorităţile au respins zvonurile potrivit cărora atacurile ar fi fost legate de provocări online sau de un grup organizat, însă premierul Tusk a spus duminică, într-o reuniune de criză, că promovarea violenţei în unele zone ale internetului au un efect dăunător asupra tinerilor.

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"Am observat o fascinaţie tot mai mare faţă de violenţă, atât în Polonia cât şi în lume (...) asistăm la o tendinţă sumbră de violenţă", a spus el. Şeful guvernului polonez a mai vorbit de conţinuturi care promovează ideologia nazistă şi de un "cult al forţei", precum şi jocurile video violente - factori majori în acest fenomen.

Donald Tusk a menționat explicit săptămâna trecută "freak fights" ca pe un exemplu de conţinut care promovează violenţa pură. Se referă la meciuri spectacol de arte marţiale sau sporturi de contact organizate între celebrităţi, influenceri, persoane publice, şi au ca principal scop divertismentul şi generarea de audienţă.

Totodată el a făcut referire la "un fenomen al imitaţiei" care afectează băieţii, aflaţi "foarte adesea într-o stare de criză mentală", care, la rândul său, este "legată de un comportament de grup" care implică, în special, fenomene de hărţuire.

80.000 de şcoli verificate şi 135 de persoane reţinute

Ministrul de interne Marcin Kierwinski a anunţat că peste 20.000 de poliţişti vor fi desfăşuraţi luni în şcoli.

"Este nevoie de un mesaj clar: nu va exista toleranţă faţă de atacurile împotriva copiilor polonezi, nici faţă de coborârea vieţii publice în anarhie", a declarat el la canalul de stat TVP Info.

Poliţia a anunţat luni că a inspectat 80.000 de instituţii şcolare şi a reţinut 135 de persoane.

Poliţia: Un băiat și-a recreat școala în Roblox şi simula atacuri

Un caz îngrijorător a fost descoperit în timpul verificărilor desfășurate. Un adolescent a fost reținut după ce poliţiştii au aflat că a creat un model al şcolii sale în Roblox, unde simula atacuri asupra elevilor.

Potrivit șefului poliției poloneze, existau indicii că adolescentul se pregătea să comită un atac și în realitate. Băiatul a fost prins că avea o armă de foc, muniție, cuțite și schițe de arme. Identitatea și vârsta exactă a adolescentului nu au fost făcute publice.

Trei atacuri în patru zile

Cel mai recent atac s-a petrecut sâmbătă, când trei persoane au fost rănite la un colegiu din Varşovia. Incidentul a fost cel de-al treilea atac prin înjunghiere produs într-o instituţie de învăţământ într-un interval de patru zile.

Joi, un fost elev în vârstă de 15 ani, purtând o cameră de filmat montată pe o cască, a omorât o femeie de serviciu şi a rănit doi profesori într-o şcoală primară din Leszczydol-Nowiny, la nord-est de Varşovia.

Miercuri, un tânăr de 19 ani a rănit nouă persoane, apoi s-a automutilat, într-o şcoală din Ostroleka, la nord de capitală.