Video Un bărbat a ajuns la urgențe după ce a băut sodă caustică într-un bar. El ceruse un pahar cu apă

Caz neobișnuit în orașul italian Monza. Un bărbat a ajuns la terapie intensivă după ce a fost servit la restaurant cu sodă caustică.

de Redactia Observator

la 16.09.2025 , 14:31

Victima i-a cerut chelnerului un pahar cu apă de la robinet, însă acesta, din greșeală, ar fi folosit un pahar care avea în el sodă caustică.

Bărbatul lua micul dejun cu soția sa când, după primele înghițituri de sodă caustică, i s-a făcut rău. Mai exact, a simțit o puternică senzație de arsură în gură și gât.

Bărbatul a ajuns imediat la terapie intensivă. Are mai multe arsuri la nivelul gurii și gâtului.

Polițiștii au început o anchetă pentru a afla cum s-a întâmplat totul și dacă a fost doar un accident.

