Cum s-a scufundat remorcherul în Portul Midia şi ce se ştie despre marinarii dispăruţi

O misiune de salvare dramatică şi contracronometru se desfăşoară în aceste momente, în Portul Midia. Un marinar a murit, patru sunt căutați de salvatori, după ce un remorcher s-a scufundat miercuri dimineaţă. Vasul s-ar fi răsturnat în timpul unei manevre la un tanc petrolier. Oamenii au rămas captivi. Unul dintre ei a fost scos de salvatori, dar, din păcate, nu a mai putut fi readus la viață.

Accidentul extrem de grav a avut loc în această dimineață la ora 8 și 40 de minute. Din primele informații se pare că remorcherul s-a scufundat în momentul în care acorda asistență la descărcare pentru un tanc petrolier.

La fața locului au ajuns mai multe echipaje de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, de asemenea de la Agenția Română de Salvare a Vieții Omeneștie pe Mare și elicopterul SMURD, care survolează în larg în misiunea de căutare salvare. Sunt angrenate foarte multe ambarcațiuni, atât de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență cât și de la ARSVOM.

Sunt cel puţin 20 de scafandri acolo, care caută în continuare. Dar sunt și militari scafandri care au venit de la o firmă privată în sprijin. La bord se aflau 5 membri a echipajului, cu vârste cuprinse între 20 și 58 de ani. Unul a fost recuperat de salvatori și a fost resuscitat de Forțele de Intervenție, însă din nefericire a fost declarat decesul. Ceilalți patru colegi sunt în continuare căutați și în acest moment.

Articolul continuă după reclamă

Scafandrii au spus că marea este foarte agitată, vizibilitatea este zero în acest moment, așadar misiunea este una extrem extrem de dificilă. Ancheta a fost preluată de către procurorii din Constanța.

Remorcherul, operat de Midia Marine Terminal

Reprezentanţii Midia Marine Terminal au informat că, în jurul orei 8:40, un remorcher al companiei s-a scufundat în timpul manevrelor de asistenţă la descărcare efectuate pentru un tanc petrolier aflat la terminalul off-shore din Portul Midia.

"În cursul acestei dimineți, în jurul orei 08:40, un remorcher al companiei Midia Marine Terminal s-a scufundat, în timpul manevrelor de asistență la descărcare efectuate pentru un tanc petrolier aflat la terminalul off-shore din raza portului Midia. În acest moment, situația este gestionată de autoritățile cu competență în domeniu - ISU „Dobrogea” Constanța și ARSVOM, cu care compania este în contact direct", a transmis Midia Marine Terminal.

Autoritatea Navală Română a informat, printr-un comunicat de presă, că autorităţile au fost alertate cu privire la producerea unui accident naval în Dana 1 din Portul Midia, în urma răsturnării unui remorcher în timpul efectuării manevrelor portuare.

"La faţa locului au intervenit de urgenţă mai multe echipaje de salvare. O persoană a fost extrasă din apă şi se află în curs de resuscitare, fiind adusă la cheu. De asemenea, există suspiciunea că alte patru persoane aflate la bord ar fi decedate, operaţiunile de căutare şi salvare fiind în desfăşurare", se arată în comunicatul ANR.

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Întrebarea zilei Credeți că statul va găsi o soluție de a reduce prețul carburanților? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰