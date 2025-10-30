Un britanic și-a creat propria "țară" pe Dunăre și s-a autoproclamat "președinte". A fost deportat imediat

Un tânăr inventiv a decis să-și îndeplinească visul cel mai nebunesc: să-și creeze propria țară. Dar aventura lui s-a terminat brusc, când a fost deportat de poliția croată, potrivit CNN .

Daniel Jackson, un britanic de 20 de ani, s-a autoproclamat "președintele Republicii Libere Verdis", o așa-zisă micronațiune întemeiată pe o fâșie de pământ nelocuită de pe malul fluviului Dunărea, între Croația și Serbia. Tânărul susține că și-a dorit să creeze un stat "neutru", dedicat păcii și inovației politice.

Verdis, denumită "Pocket 3" pe hărțile internaționale, are o suprafață de aproximativ o jumătate de kilometru pătrat, puțin mai mare decât Vaticanul. Jackson a atras aproape 400 de "cetățeni" și peste 900 de "e-rezidenți", a creat un steag albastru-alb, a emis pașapoarte și a redactat legi proprii, toate, desigur, fără nicio recunoaștere oficială.

Însă, la scurt timp după ce a ridicat steagul în 2023, poliția croată a intervenit, considerând acțiunea o "provocare fără bază legală" și l-a expulzat. Jackson guvernează acum "din exil" din Marea Britanie, dar spune că nu renunță. "Iubesc ceea ce fac. Vreau ca generația mea să fie implicată în politică. Vom reveni pe pământul nostru, oricât ar dura."

Croația și Serbia resping ideea că zona ar fi "terra nullius" (n.r. pământ al nimănui). Totuși, Jackson insistă că Verdis reprezintă "o șansă pentru reconciliere" între cele două națiuni, iar proiectul său a atras chiar și susținerea unor artiști, precum Luke Black, reprezentantul Serbiei la Eurovision 2023.

În ciuda ironiei sorții, Jackson continuă să creadă în "țara" lui. "Continuăm să fluturăm steagul Verdis de câte ori putem. E visul nostru și nu vom renunța la el."

