Un cuplu din Statele Unite a fost jefuit chiar la propria nuntă. Paguba depăşeşte 60.000 de dolari.

Unul dintre hoţi a fost filmat când dispărea cu darurile mirilor în timp ce invitaţii se distrau.

Filmarea virală a ajutat poliţia să identifice uşor infractorii şi să recupereze zeci de cecuri şi o mare parte din banii cash.

La percheziţii, ofiţerii au găsit mai multe arme de foc şi o cantitate mare de droguri.

