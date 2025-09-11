Video Un cuplu a fost jefuit chiar la propria nuntă. Cum s-a întâmpla totul
Un cuplu din Statele Unite a fost jefuit chiar la propria nuntă. Paguba depăşeşte 60.000 de dolari.
Unul dintre hoţi a fost filmat când dispărea cu darurile mirilor în timp ce invitaţii se distrau.
Filmarea virală a ajutat poliţia să identifice uşor infractorii şi să recupereze zeci de cecuri şi o mare parte din banii cash.
La percheziţii, ofiţerii au găsit mai multe arme de foc şi o cantitate mare de droguri.
