Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Un cuplu a fost jefuit chiar la propria nuntă. Cum s-a întâmpla totul

Un cuplu din Statele Unite a fost jefuit chiar la propria nuntă. Paguba depăşeşte 60.000 de dolari.

de Redactia Observator

la 11.09.2025 , 20:25

Unul dintre hoţi a fost filmat când dispărea cu darurile mirilor în timp ce invitaţii se distrau.

Filmarea virală a ajutat poliţia să identifice uşor infractorii şi să recupereze zeci de cecuri şi o mare parte din banii cash.

La percheziţii, ofiţerii au găsit mai multe arme de foc şi o cantitate mare de droguri.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

jaf nunta cuplu statele unite cadou
Înapoi la Homepage
“M-am îndrăgostit”. Noua lovitură dată de Ion Ţiriac în România. Ce a putut face magnatul român
&#8220;M-am îndrăgostit&#8221;. Noua lovitură dată de Ion Ţiriac în România. Ce a putut face magnatul român
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
Comentarii


Întrebarea zilei
Ți-ai schimbat obiceiurile de consum din cauza scumpirilor?
Observator » Ştiri externe » Un cuplu a fost jefuit chiar la propria nuntă. Cum s-a întâmpla totul