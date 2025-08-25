Un elicopter s-a prăbușit în timpul unei lecții de zbor. Trei morți și un rănit

Tragedie pe Insula Wight: trei persoane au murit, iar una este grav rănită, după ce un elicopter s-a prăbușit pe un câmp în timpul unei lecții de zbor. Ancheta autorităților britanice este în desfășurare.

Trei persoane au murit după ce un elicopter s-a prăbușit pe Insula Wight în timpul unei lecții de zbor, scrie The Guardian.

Elicopterul, care transporta patru persoane, s-a prăbușit luni pe un câmp. O persoană aflată la bord a fost transportată la spital și este în stare gravă.

Poliția din Hampshire și Insula Wight a confirmat că trei persoane au murit în urma accidentului.

O anchetă a fost demarată de autorități. Operatorul aeronavei a confirmat că patru persoane se aflau la bordul elicopterului, care efectua o lecție de zbor.

