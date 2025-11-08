Un fost oligarh rus avertizează: "Europa trebuie să se aştepte la un nou Război Rece, care să dureze 10 ani"

Mihail Hodorkovski, unul dintre cei mai mari critici ai Kremlinului, care a cunoscut închisorile ruseşti şi care acum trăieşte în exil, avertizează Europa să se pregătească pentru o confruntare pe termen lung cu Rusia, indiferent de modul în care se va încheia războiul Moscovei împotriva Ucrainei.

Fostul oligarh din domeniul petrolier a explicat pentru POLITICO că Rusia va avea nevoie de zeci de ani pentru a depăşi "naraţiunea imperialist-militară" promovată de Vladimir Putin şi că un moment-cheie în care liderul de la Kremlin putea fi vulnerabilizat a fost deja ratat.

"Ar trebui să ne aşteptăm la un fel de Război Rece care să dureze cel puţin 10 ani”, a prezis fostul magnat petrolier Hodorkovski, săptămâna aceasta, în cadrul unui eveniment privat la Bruxelles.

Potrivit fostului oligarh exilat, singurul factor de descurajare împotriva unei noi agresiuni ruseşti împotriva Europei în această perioadă ar fi ca preşedintele Vladimir Putin să fie convins că Occidentul reprezintă o ameninţare militară credibilă.

În timpul Războiului Rece, care a durat aproape jumătate de secol, Uniunea Sovietică şi Occidentul au încercat să se submineze reciproc fără a risca un conflict deschis în Europa şi un potenţial război nuclear. În prezent, oficiali de top europeni şi ai NATO susţin că Rusia reia o politică de uzură a adversarului, folosind tactici de război hibrid pentru a destabiliza Occidentul şi a semăna diviziune.

Hodorkovski, care a petrecut zece ani în spatele gratiilor în sistemul penitenciar al lui Putin şi care acum locuieşte la Londra, a minimizat eficacitatea sancţiunilor occidentale în influenţarea Kremlinului, spunând că acestea „creează o anumită presiune asupra economiei ruse, dar nimic dramatic”.

El s-a arătat la fel de sceptic cu privire la faptul că strategia de lungă durată a Ucrainei de a folosi drone împotriva rafinăriilor de petrol ruseşti ar putea paraliza maşinăria de război a Kremlinului. "Chiar şi cea mai puternică dronă, chiar şi o rachetă Tomahawk, poate lovi cel mult aproximativ două hectare", a explicat Hodorkovski, fostul proprietar al gigantului petrolier Iukos şi cândva cel mai bogat om din Rusia. "O instalaţie tipică din Siberia se întinde de obicei pe 1.500 de hectare. Daunele provocate sunt echivalente cu a călca pe cineva pe picior", a spus el.

