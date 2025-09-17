Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Un francez a câștigat pentru a doua oară la loto, în ziua în care s-a recăsătorit cu fosta soție

Norocul a dat din nou peste un francez care pentru a doua oară, la nici doi ani distanță, a câștigat la loterie. La fel ca prima oară, în conturile lui a mai intrat un milion de euro.

de Redactia Observator

la 17.09.2025 , 14:46

Bărbatul a descoperit că este mai bogat cu încă un milion de euro chiar în ziua în care s-a recăsătorit cu fost soție.

Între primărie și locuința sa, bărbatul a decis să se oprească la un magazin pentru a vedea dacă biletul pe care îl avea în buzunar este sau nu câștigător. Imediat după ce a aflat că a tras lozul norocos și-a sunat prietenii și soția pentru a le da incredibila veste.

Plecat între timp la Veneția în luna de miere, câștigătorul a contactat loteria franceză.

Articolul continuă după reclamă

"Nu veți ghici niciodată, sunt din nou eu, am câștigat din nou", le-a spus bărbatul.

"Puteți fi fericiți atât la jocuri de noroc, cât și în dragoste", a concluzionat managerul loteriei.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

loto francez castigator casatorie
Înapoi la Homepage
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe &#8220;Drumul Eroilor&#8221;
Trebuia să pășească în fața altarului, dar s-a despărțit de logodnică.Cine este artistul care a luat decizia după 5 ani de relație
Trebuia să pășească în fața altarului, dar s-a despărțit de logodnică.Cine este artistul care a luat decizia după 5 ani de relație
Gheorghe Mustață, mesaj radical pentru jucătorii de la FCSB: „Victorie la Botoșani sau război!”. Exclusiv
Gheorghe Mustață, mesaj radical pentru jucătorii de la FCSB: „Victorie la Botoșani sau război!”. Exclusiv
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu programul pilot pentru elevii de clasa a 12-a?
Observator » Ştiri externe » Un francez a câștigat pentru a doua oară la loto, în ziua în care s-a recăsătorit cu fosta soție