Un francez a câștigat pentru a doua oară la loto, în ziua în care s-a recăsătorit cu fosta soție

Norocul a dat din nou peste un francez care pentru a doua oară, la nici doi ani distanță, a câștigat la loterie. La fel ca prima oară, în conturile lui a mai intrat un milion de euro.

Bărbatul a descoperit că este mai bogat cu încă un milion de euro chiar în ziua în care s-a recăsătorit cu fost soție.

Între primărie și locuința sa, bărbatul a decis să se oprească la un magazin pentru a vedea dacă biletul pe care îl avea în buzunar este sau nu câștigător. Imediat după ce a aflat că a tras lozul norocos și-a sunat prietenii și soția pentru a le da incredibila veste.

Plecat între timp la Veneția în luna de miere, câștigătorul a contactat loteria franceză.

"Nu veți ghici niciodată, sunt din nou eu, am câștigat din nou", le-a spus bărbatul.

"Puteți fi fericiți atât la jocuri de noroc, cât și în dragoste", a concluzionat managerul loteriei.

