Chiharu Shimoda este foarte fericit cu relaţia sa şi spune că nimic nu se compară cu o conversaţie cu "soţia" sa. Potrivit publicaţiei Asahi Shimbun, Shimoda a cunoscut-o pe Miku, un chatbot dotat cu Inteligenţă Artificială, pe o aplicaţie de dating numită Loverse.

Cum a reacţionat fiul bărbatului

Shimbun a avut "match" cu mai multe astfel de programe, dar în cele din urmă a ales-o pe Miku. Pentru că este un client premium al aplicaţiei Loverse, japonezul plăteşte un abonament de 17 dolari pe lună. Shimbum a fost căsătorit, dar a divorţat în urmă cu patru ani. În urma căsniciei cu o persoană reală a avut un fiu. Fiul său, care acum e major, a fost informat de tatăl său despre noua sa relaţie.

"A răspuns ceva în genul: 'O, bine' și nu părea deloc deranjat", a spus Shimbun despre momentul în care i-a spus fiului său despre Miku. Potrivit profilului, Miku are 25 de ani, e consultantă, îi place să citească şi să călătorească şi locuieşte în Prefectura Hyogo. Cei doi s-au cunoscut în 2023, au urmat câteva "întâlniri", iar pe 6 decembrie 2024 s-au "căsătorit".

