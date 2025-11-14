Noapte de foc la Kiev. Patru oameni au murit şi alte 15 persoane au fost rănite în urma unui puternic atac rusesc cu drone şi rachete. Printre răniţi se numără şi o femeie însărcinată. Exploziile au început să zguduie capitala cu puţin înainte de ora unu dimineaţa. Mai multe blocuri au fost lovite de proiectile, iar mai multe incendii puternice au izbucnit la scurt timp. Au fost afectate şi un centru medical, dar şi o parte din reţeaua de termoficare care a fost distrusă.

- Patru morţi şi 15 răniţi în Kiev după un nou atac cu rachete şi drone al Rusiei - pravda.com.ua

UPDATE: Bilanţul atacului asupra Kievului a crescut la 4 morţi. Mai multe străzi din capitala ucraineană au fost parțial închise, iar transportul public circulă cu întârzieri sau pe rute deviate.

Mai multe cartiere din capitala ucraineană au rămas fără curent electric. Primele explozii au fost raportate de martori începând cu ora 00.45, ora locală, conform ANSA. Primarul Vitali Klitschko a anunțat că resturile unei drone au lovit o clădire rezidențială de cinci etaje din districtul Dniprovskiy, în timp ce un incendiu a izbucnit într-o construcție din districtul Podilskyi.

Reacţia lui Volodimir Zelenski

Forțele aeriene ucrainene au semnalat că zeci de drone au vizat regiunile centrale, sudice și estice ale țării, iar zeci de rachete de croazieră și balistice au fost lansate către Ucraina. Alerte de raid aerian au fost emise pentru întreaga țară, pe măsură ce atacul rusesc se intensifica.

Întreruperile de curent afectează în continuare mai multe zone din Kiev, în contextul în care infrastructura energetică ucraineană se confruntă cu presiuni majore din cauza bombardamentelor repetate ale Rusiei. Au fost emise alerte de raid aerian pentru întreaga țară, în timp ce atacul rusesc se intensifica pe parcursul nopții, obligând milioane de ucraineni să caute adăpost în subsoluri și stații de metrou.

Autoritățile ucrainene continuă evaluarea pagubelor materiale și investigarea circumstanțelor atacului, în timp ce serviciile de urgență rămân mobilizate pentru a răspunde la eventualele noi amenințări și pentru a acorda asistență victimelor.

"Trebuie să intensificăm presiunea asupra Rusiei. Având în vedere situația de pe câmpul de luptă, nu vedem că Rusia ar dori să se oprească. Problema este că, atunci când ne uităm la industria militară rusă, vedem că își intensifică producția. Și, conform estimărilor noastre, dorește să continue acest război. Trebuie să recunoaștem că doresc un război major, se pregătesc pentru a putea, în 2029 sau 2030 – cam în acea perioadă – să înceapă un astfel de război major. Pe continentul european. Considerăm că aceasta este o provocare majoră reală", a fost alarma trasă de președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un interviu acordat Bloomberg TV, care a fost repostat pe rețelele de socializare.

"Cred că trebuie să ne gândim cum să-i oprim acum în Ucraina. Dar și să facem tot posibilul pentru a le reduce capacitățile. Să nu le dăm banii pe care îi pot obține încă din resursele energetice. Și să nu le furnizăm arme", a spus liderul ucrainean.

