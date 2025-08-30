Un mort şi zeci de răniți, după un atac masiv al Rusiei. Zelenski cere UE şi SUA să reacţioneze

Rusia a lansat un atac masiv asupra sudului Ucrainei, au declarat oficialii locali, la două zile după ce un atac aerian rar asupra centrului Kievului a ucis 25 de persoane și a avariat birourile diplomatice ale Uniunii Europene.

Atacul din noaptea de sâmbătă a ucis cel puțin un civil și a rănit 28 de persoane, inclusiv copii, în regiunea Zaporojie, a anunțat guvernatorul Ivan Fedorov. O clădire rezidențială cu cinci etaje a fost lovită. Rusia a lansat 537 de drone, precum și 45 de rachete, potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei citate de AP. Forțele ucrainene au doborât sau neutralizat 510 drone, precum și 38 de rachete.

Zelenski cere sprijin din partea UE şi SUA

Volodimir Zelenski a acuzat sâmbătă că Rusia, lovind Ucraina, îşi arată "dispreţul total faţă de vorbele" aliaţilor. "Contăm pe acţiuni concrete", a declarat el, îndemnând Statele Unite şi Europa să reacţioneze. Zelenski a cerut sancţiuni economice mai eficiente împotriva Rusiei, care să-i slăbească economia. "Acest război nu se va opri cu simple declaraţii politice", avertizează el.

Kremlinul a declarat joi că Rusia rămâne interesată de continuarea negocierilor de pace, în ciuda atacului aerian asupra Kievului din acea zi, care a fost unul dintre cele mai dure de la începutul răsboiului.

Atacul de joi a fost unul dintre puținele momente în care dronele și rachetele rusești au pătruns în inima capitalei ucrainene. Printre morți s-au numărat și copii, iar eforturile de căutare și salvare au continuat zile întregi pentru a scoate oamenii din dărâmături.

La câteva ore după atac, administrația Trump a aprobat o vânzare de arme în valoare de 825 de milioane de dolari către Ucraina, care va include rachete cu rază extinsă și echipamente conexe pentru a-i spori capacitățile defensive, întrucât eforturile SUA de a media pacea între Ucraina și Rusia par să fi stagnat.

