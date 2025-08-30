O persoană a murit, iar câteva zeci au fost rănite, după ce Rusia a lansat, noaptea trecută, un nou atac masiv asupra Ucrainei. A fost vizat oraşul Zaporojie, în sudul ţării, dar şii regiunea Dnipropetrovsk, fiind auzite explozii în Dnipro și Pavlograd.

Rusia a atacat Ucraina cu 537 de drone şi 45 de rachete. Distrugeri şi zeci de victime în Zaporojie și Dnipro - x.com

Forţele aeriene ucrainene au anunţat sâmbătă că au doborât 510 din cele 537 de drone şi 38 din cele 45 de rachete lansate de Rusia vineri noaptea într-un atac asupra Ucrainei, potrivit Reuters. În 21 de cazuri dronele şi rachetele lansate de armata rusă au cauzat pagube materiale. Un atac al forţelor ruse a vizat oraşul Zaporojie, din sudul Ucrainei. Guvernatorul regiunii Zaporojie, Ivan Fedorov, a declarat pe aplicaţia Telegram că atacul a avariat infrastructura şi mai multe clădiri de apartamente. Potrivit preşedintelui Volodimir Zelenski, în urma atacului din Zaporojie, o persoană a murit, iar alte câteva zeci au fost rănite, inclusiv copii.

Pe de altă parte, armata ucraineană a informat că în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă a lovit rafinăriile din oraşele ruseşti Krasnodar şi Sizran.

La rafinăria Krsanodar, ce produce anual 3 milioane de tone de produse petroliere uşoare, loviturile ucrainene au fost urmate de mai multe explozii şi de un incendiu.

Atac masiv şi în Dnipro

Rusia a lansat, de asemenea, un atac combinat masiv asupra regiunii Dnipropetrovsk, a anunțat guvernatorul Sergiy Lysak pe Telegram. Lysak a precizat că explozii au fost raportate în orașele Dnipro și Pavlograd. "Regiunea este sub un atac masiv. Se aud explozii", a scris oficialul ucrainean, îndemnând locuitorii să se adăpostească imediat.

Vineri, guvernatorul a raportat două decese în urma atacurilor rusești nocturne. De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, regiunea Dnipropetrovsk a fost mai puțin afectată de lupte. Totuși, săptămâna aceasta autoritățile de la Kiev au confirmat intrarea trupelor rusești în zonă.

Zelenski cere "măsuri reale" contra Rusiei

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a solicitat sâmbătă Statelor Unite, Europei şi ''întregii lumi'' să adopte măsuri mai hotărâte contra Rusiei, care continuă invazia împotriva ţării sale, transmit DPA şi Reuters. ''Acest război nu se va opri cu declaraţii politice; sunt necesari măsuri reale'', a scris Zelenski pe Facebook, după ce vineri noaptea forţele ruse au lansat 537 de drone şi 45 de rachete asupra mai multor zone din Ucraina, printre care şi regiunea sud-estică Zaporojie.

Concret, şeful statului ucrainean a cerut impunerea unor taxe dure ţărilor care cumpără petrol şi gaz din Rusia şi finanţează astfel operaţiunile militare ale Moscovei. De asemenea, în opinia lui Zelenski sunt necesare sancţiuni suplimentare care să vizeze sectoarele bancar şi energetic. '

'Ne bazăm pe acţiuni reale'', a spus Volodimir Zelenski, care a adăugat că este foarte clar că răgazul acordat de Occident pentru a pregăti eventuale discuţii între preşedinţii ucrainean şi rus a fost folosit de Moscova pentru a organiza noi atacuri.

În noaptea de miercuri spre joi, Kievul a fost bombardat, soldându-se cu 25 de morţi, dintre care patru copii. Aceste noi bombardamente au loc în contextul în care eforturile diplomatice de soluţionare a conflictului care durează de trei ani şi jumătate se află într-un impas, la două săptămâni după summitul dintre Vladimir Putin şi Donald Trump din Alaska. Armata rusă controlează în prezent aproximativ 20% din teritoriul ucrainean. Kremlinul cere Ucrainei să se retragă din anumite teritorii pe care le controlează în continuare parţial, în special din regiunea Doneţk, ca condiţie prealabilă pentru încetarea ostilităţilor. Kievul respinge această idee. Regiunea Dnipropetrovsk nu face parte din cele cinci regiuni ucrainene pe care Moscova le revendică pentru anexare, şi anume Doneţk, Herson, Lugansk, Zaporijie şi Crimeea.

