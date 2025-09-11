Un parlamentar francez cere anchetarea Tik Tok pentru "punerea în pericol a vieţii" tinerilor utilizatori

Președintele unei comisii parlamentare franceze care investighează efectele psihologice ale TikTok asupra minorilor a declarat joi că a solicitat o anchetă penală privind posibila responsabilitate a TikTok pentru " punerea în pericol a vieții " tinerilor utilizatori.

Comitetul, înființat în luna martie, și-a prezentat joi concluziile și recomandările.

"Concluzia este clară: TikTok a pus în pericol în mod deliberat sănătatea și viața utilizatorilor săi. De aceea am decis să sesizez Parchetul din Paris", a declarat deputatul socialist Arthur Delaporte pentru postul de televiziune franceinfo, conform Reuters.

"Mi se pare că există infracțiuni de natură penală, de complicitate activă, și, în al doilea rând, când directorii TikTok au venit să ne vadă, ne-au spus că nu știau nimic... și cred că acest lucru constituie și sperjur", a adăugat el.

Articolul continuă după reclamă

Acum este la latitudinea procurorului să decidă dacă va deschide sau nu o anchetă.

TikTok nu a răspuns solicitării de comentarii.

Compania a declarat anterior că ia în serios problemele legate de sănătatea mintală a copiilor.

Comisia parlamentară a fost inițial înființată pentru a examina TikTok și efectele sale psihologice asupra tinerilor, după un proces intentat în 2024 împotriva platformei de către șapte familii care au acuzat-o că le-a expus copiii la conținut care îi împingea să se sinucidă.

Comisia a recomandat interzicerea utilizării rețelelor sociale de către copiii sub 15 ani, iar cei cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani ar urma să fie supuși unui curfew nocturn, ceea ce înseamnă că rețelele sociale nu le-ar mai fi accesibile între orele 22:00 și 8:00.

TikTok, la fel ca alte platforme de socializare, se confruntă de mult timp cu o atenție sporită asupra modului în care controlează conținutul din aplicația sa. Mai multe țări, printre care Australia și unele din Europa, au luat sau iau în considerare măsuri pentru a reduce utilizarea rețelelor de socializare în rândul copiilor.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat în iunie că va promova o reglementare a Uniunii Europene pentru interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 15 ani, după un incident mortal cu înjunghiere într-o școală din estul Franței.

