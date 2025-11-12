Insulte, amenințări și episoade de violență care au culminat cu o tentativă șocantă de incendiere. Incidentul a avut loc la Seregno, în apropiere de Milano, unde un bărbat originar din România a fost arestat după ce a stropit-o cu benzină pe soția sa și a încercat să-i dea foc.

Un român a fost arestat lângă Milano după ce a încercat să-și incendieze soția - Shutterstock

Soțul a urmărit-o cu ajutorul unui GPS montat pe mașină și a așteptat-o în fața locului de muncă. Când femeia a ieșit, a imobilizat-o în fața mașinii, a amenințat-o și i-a aruncat benzină în față. Femeia a reușit să se refugieze în autoturism, iar agresorul a fugit, conform Sky.

Arestarea

Bărbatul, în vârstă de 46 de ani, originar din România și rezident de mult timp în zona Milano, a fost arestat în baza unui mandat emis de judecător, în urma unei anchete desfășurate de Parchet și carabinieri. După ultima agresiune din care femeia a scăpat, bărbatul s-a prezentat voluntar la o secție de carabinieri, unde a predat "o brichetă, telefonul mobil, o sticlă de 500 ml și una de 60 ml, ambele conținând lichid transparent, cel mai probabil benzină". De asemenea, a predat și cutia unui sistem GPS, pe care a declarat că l-a montat pe mașina fostei soții pentru a o urmări.

Plângere depusă încă din iunie

Potrivit anchetei, femeia era supusă de luni de zile la violențe și maltratări constante și deja îl denunțase pe soț în luna iunie, exprimându-și dorința de a-l părăsi. În ultimele luni, conform declarațiilor date de victimă și de membrii familiei acesteia, bărbatul, adesea aflat sub influența alcoolului, ar fi agresat-o verbal și fizic, inclusiv în fața copiilor, obligând-o să trăiască într-un climat de teroare și "umilință".

În ziua atacului, subliniază judecătorul în justificarea măsurii arestului preventiv, bărbatul a ajuns "să pună în pericol viața victimei cu un gest care ar fi putut avea urmări mult mai grave", dacă femeia nu ar fi avut "prezența de spirit de a se închide în mașină".

Mai mult, bărbatul a încercat la rândul său să depună o plângere împotriva femeii, acuzând-o că nu contribuie la cheltuielile casei și că nu se ocupă de "treburile domestice".

