Un român a furat o bicicletă de 14.500 € și l-a atacat pe proprietar, în Italia. Momentul, filmat

Un bărbat de 45 de ani, cetățean român cu antecedente penale și fără domiciliu stabil în Italia, a fost arestat de carabinieri în centrul stațiunii Cortina d’Ampezzo. Potrivit presei italiene, el a furat o bicicletă electrică de peste 14.000 de euro și l-a agresat pe proprietarul care încerca să-l oprească.

Furtul a avut loc vineri, în jurul prânzului, într-un magazin de închirieri din centrul Cortinei d’Ampezzo. Potrivit publicației Quotidiano del Piave, bărbatul a profitat de un moment de neatenție al angajaților și a luat o bicicletă electrică de ultimă generație, în valoare de aproximativ 14.500 de euro. A părăsit apoi magazinul și a încercat să fugă pe jos.

Proprietarul a pornit pe urmele hoţului

Proprietarul magazinului și-a dat seama imediat de furt și a pornit pe urmele bărbatului. L-a ajuns din urmă după câteva minute, însă românul a devenit violent și l-a atacat, încercând să scape. În acel moment, în zonă patrulau mai multe echipaje de carabinieri, care au intervenit rapid și au reușit să-l imobilizeze pe agresor înainte ca situația să escaladeze.

Carabinierii din Cortina d’Ampezzo l-au reținut pe bărbat în flagrant pentru jaf și folosirea de documente false.

Verificările ulterioare au arătat că acesta avea asupra sa acte de identitate falsificate.

Bicicleta furată, în valoare de peste 14.000 de euro, a fost recuperată și returnată proprietarului, iar românul a fost dus la închisoarea din Belluno, fiind pus la dispoziția autorităților judiciare italiene.

Declaraţia autorităţilor

"Intervenția promptă a militarilor noștri este rezultatul unei activități atente de supraveghere a teritoriului", a declarat maiorul Bui, comandantul Companiei Carabinierilor din Cortina d’Ampezzo.

"Colaborarea cetățenilor și rapiditatea cu care sunt făcute sesizările rămân elemente esențiale pentru a garanta siguranța și legalitatea, mai ales într-o stațiune turistică precum a noastră, unde sentimentul de protecție trebuie să rămână ridicat tot timpul anului", a adăugat acesta.

Cortina d’Ampezzo este una dintre cele mai populare și exclusiviste destinații montane din Italia. În sezonul turistic, autoritățile italiene intensifică patrulele, mai ales în zonele comerciale, unde furturile și tentativele de jaf sunt mai frecvente.

