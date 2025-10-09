Un român a sedus o tânără din Austria cu deficienţe de auz şi i-a luat 42.000 de euro. Femeia a făcut credit

Un român de 26 de ani a fost condamnat la doi ani de închisoare în Austria după ce a păcălit 12 femei să-i trimită bani pentru diverse probleme pe care le inventa. Îşi aborda victimele pe aplicaţiile de întâlniri, poza în partenerul perfect şi ieşea cu ele până le câştiga încrederea. Apoi începea să le ceară bani pentru amenzi, urgenţe stomatologice sau ca să-și înmormânteze o rudă. Din cei aproape 150.000 de euro obţinuţi din înşelăciune cei mai mulți bani i-a cheltuit pe jocuri de noroc.

Adus încătuşat la tribunalul din Viena, românul de 26 de ani a descris în detaliu schema infracţională. În faţa judecătoarei, bărbatul a recunoscut că a păcălit 12 femei cu care a discutat pe aplicaţiile de întâlniri să-i trimită bani. Iniţial, le invita în oraş, apoi le cucerea şi le convingea că va urma o relaţie serioasă, poate chiar căsătorie. După ce le câştiga încrederea, începea să le ceară bani, sub diverse pretexte. Ba pentru a-şi plăti amenzile, ba pentru a-şi repara maşina. În realitate, pierdea toţi banii la păcănele.

"Inculpatul şi-a mărturisit parţial vina. El susţine că este dependent de jocuri de noroc, a pierdut mulţi bani la cazinourile online şi a rămas fără loc de muncă. Din acest motiv, avea nevoie de bani. A apelat la femei pe care le-a găsit prin intermediul platformelor de întâlniri online", a precizat Julia Korponay-Pfeifer, reporter ORF.

O femeie cu deficienţe de auz i-a dat cea mai mare sumă: 42.000 de euro

Articolul continuă după reclamă

Aproape 150 de mii de euro a reuşit românul să primească prin această metodă. Cei mai mulţi bani, peste 42.000 de euro, au venit de la o femeie de 34 de ani din Viena, cu deficienţe de auz, pe care românul a păcălit-o că au o relaţie serioasă. Femeia a făcut un împrumut la bancă şi i-a trimis conaţionalului nostru, care i-a spus că are nevoie pentru a acoperi costurile unei înmormântări. Acum, vieneza vrea banii înapoi, pentru a-şi plăti ratele. În faţa judecătorilor, românul a spus că intenţiona să înapoieze împrumuturile.

Român: Întotdeauna am sperat că voi câștiga și că voi putea să plătesc.

Judecător: Timp de patru ani?

Român: Am pierdut noţiunea timpului.

Bărbatul ştia să-şi recunoască potenţialele victime. Alegea mereu femei vulnerabile, care cunoşteau abuzul emoţional. După ce îşi primea banii, nu le mai răspundea la telefon.

La nivel mondial, fenomenul poartă numele de "love scamming", în traducere escrocherie sentimentală. Doar anul trecut, victimele acestui tip de fraudă au pierdut aproape 1,2 miliarde de euro. În ultimele luni, odată cu dezvoltarea inteligenţei artificiale, numărul persoanelor ce au căzut în plasa escrocilor a crescut cu 20 la sută.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă simţiţi stresaţi atunci când circulaţi pe străzile din România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰