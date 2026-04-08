Un român de 21 de ani din Italia a murit sub ochii prietenilor săi, chiar în a doua zi a Paştelui Catolic

Tragedie în Italia chiar în a doua zi a Paştelui Catolic. Alessio Nicholas Popa, un român în vârstă de doar 21 de ani s-a stins din viaţă chiar sub ochii prietenilor săi.

Tânărul, rezident în Borgoricco, Padova, ieşise la o plimbare cu prietenii săi. Se aşezase pe nişte stânci de-a lungul unui pârâu din zona Pria, când s-ar fi dezechilibrat şi ar fi căzut în apă, fiind luat de curenţi. Prietenii au sunat imediat după ajutoare. Pompierii, scafandrii și personalul Suem 118 au intervenit la fața locului, dar toate eforturile de salvare au fost în zadar, scrie Padova Oggi.

A murit sub ochii prietenilor săi

Scafandrii au localizat trupul neînsuflețit la o adâncime de aproximativ 6 metri, acesta fiind purtat de curenți la 50 de metri distanță de locul unde fusese văzut ultima oară de prietenii săi. Odată adus la mal, medicii au încercat să-l resusciteze, însă au fost nevoiți să constate decesul. Autoritățile investighează circumstanțele accidentului. „Administrația municipală din Borgoricco își exprimă profund condoleanțe pentru tragica trecere în neființă a tânărului nostru conațional, care a avut loc în după-amiaza zilei de luni de Paște, în Pria di Arsiero, lângă Vicenza. Această veste a lovit puternic întreaga noastră comunitate și ne lasă consternați de o pierdere atât de bruscă și dureroasă. În astfel de momente, cuvintele sunt greu de găsit, dar ne simțim obligați să ne exprimăm cea mai profundă simpatie și afecțiune familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au iubit. În numele tuturor cetățenilor, oferim cele mai sincere condoleanțe, alăturându-ne celor dragi în doliu cu respect și compasiune”, a scris Gianluca Pedron, primarul orașului Borgoricco.

Mama lui Alessio, Gina, a mărturisit presei din Italia: „Alessio lucra din octombrie anul trecut la Nuova Ompi, parte a grupului Stevanato, în Piombino Dese. De Paște, lucrase în tura de noapte și terminase lucrul la ora două. Înainte să adoarmă, se jucase puțin pe PlayStation. Luni dimineaţa, a plecat cu prietenii lui fără să știu. L-am sunat și l-am întrebat unde este. Mi-a răspuns și m-a liniștit, spunând că este cu prietenii lui de la clubul de fotbal Cittadellese, petrecând câteva ore împreună. Eu i-am spus: Ai făcut foarte bine, dragostea mea, că ai ieșit din casă, pentru că viața nu este doar muncă și responsabilitate, ci și distracție și lipsă de griji. Alessio era un băiat politicos, vesel, bun cu toată lumea. Nu m-a deranjat şi nici nu m-a enervat niciodată. Nu știu ce s-a întâmplat sau cum a alunecat și a ajuns în pârâu. Probabil era obosit de la muncă, pentru că își termina tura la 2 dimineața, dar chiar nu știu ce să cred. Alessio al meu a fost cu adevărat un băiat de aur.”

