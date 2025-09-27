Un român de 21 de ani, erou în Italia. Ştefan a salvat o femeie din flăcări: M-am gândit doar la a o salva

Un român de 21 de ani a devenit erou în Italia, după ce la sfârşitul lunii august a salvat o femeie dintr-un incendiu. Andrei Ştefan Popa, stabilit împreună cu părinţii în Padova, a declarat că nu s-a gândit la nimic altceva, decât să o salveze pe femeie.

Ştefan se afla cu câţiva prieteni pe stradă când a observat incendiul.

A devenit erou salvând o necunoscută

„Totul s-a întâmplat foarte repede. Eram pe stradă cu prietenii, vorbeam, când am auzit o fată țipând și am văzut un băiat alergând înainte și înapoi. Am înțeles imediat că se întâmplase ceva grav, dar nu reușeam să înțeleg ce spunea. Apoi mi-am dat seama că izbucnise un incendiu. Atunci am sunat la Carabinieri, care erau opriți acolo aproape. În timp ce unii băieți ajutau echipele de salvare care tocmai sosiseră, eu am observat că o doamnă rămăsese blocată în casă.

În acel moment nu m-am gândit la pericol, am urcat pe scară, am intrat în casă și am luat-o cu grijă pentru că avea mai multe arsuri. Nu m-am gândit la nimic, doar să ajut acea persoană. M-a ajutat sportul pe care îl practic, parkourul, care constă în a sări de la înălțimi mari și a te cățăra cu mâinile goale pe clădiri. Așa am urcat rapid și am sărit balconul fără probleme”, a declarat românul pentru Corriere del Veneto.

Visul eroului este acela de a deveni pompier. Însă pentru asta are nevoie de cetăţenie. Primarul din Legnano i-a promis că ar putea accelera procedurile.

